Mompox estrena su álbum Sin Subtítulos y se presenta en Niceto

Mompox apuesta a un estilo diferente en su nuevo disco Sin Subtítulos y se presenta en Niceto Club.

Después de un tiempo sin actividad, Mompox lanza Sin subtítulos y retoma su camino como si nada hubiera pasado. Sin Subtítulos es un disco sensato en donde los artilugios pop de la banda se toman un momento para mirar a los ojos. Una vez cruzado ese portal, inicia una travesía donde las programaciones, las armonías vocales y los sonidos sintetizados, son la guía para seguir el rumbo del laberinto poético. Mompox se presentará en Niceto Club el sábado 2 de julio a las 20.

El tiempo pasó únicamente para que la música madure y la escena se diversifique y expanda a lugares impensados. Siempre innovador y arriesgado, Mompox ocupa un lugar único en la misma. Con letras en inglés, en español o en cualquier otro idioma, Mompox vuelve por la música.

Con sus canciones al frente, dulces, reales, simpáticas y brutales, su sonido clásico y moderno; con las contradicciones a flor de piel y sin decidirse por ninguna, Mompox vuelve para proponer algo más: otra forma de ver, hacer y decir las cosas. Mompox se formó en Buenos Aires en 2008. Editó los discos Mompox and the big umbrella (2010), ▲ (2011), Beat Sweet Bit (2013) y City Bell (2016) y el disco de remixes A Crab with Shaky Claws.

En sus casi diez años de existencia, Mompox tuvo la oportunidad de acceder a prestigiosos escenarios tanto en Argentina como en Estados Unidos y México. Participaron de festivales como Marvin y Vive Latino (México), SXSW (EEUU), Panorama (Mendoza, Argentina), Ciudad Emergente Buenos Aires, Ciudad Emergente Córdoba y Music Wins entre otros. Abrieron los shows de Tame Impala y Shit Robot en Niceto y The Ting Tings en Groove.