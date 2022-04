Metallica en Argentina 2022: a qué hora tocan, dónde, cómo llegar y cómo ver el show por streaming.

La reconocida banda liderada por James Hetfield tocará este sabado en el Campo Argentino de Polo con un show sold out. Todo lo que hay que saber.

¡Ahora sí! El show de Metallica en Argentina es una realidad. Luego de dos años de pandemia, la esperada presentación de la banda liderada por James Hetfield se llevará a cabo este sábado 30 de abril en el Campo Argentino de Polo con Greta Van Fleet y Marina Fanges como artistas invitados.

Metallica se reencontrará con sus fans argentinos para celebrar el 30 aniversario de The Black Album, uno de sus discos de mayor éxito, creador de hits como "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters", "Wherever I May Roam" y "Sad But True".

A continuación, todo lo que tenés que saber sobre el regreso de la banda de Trash Metal más legendaria del mundo

Metallica en Argentina: los horarios del show

BOLETERÍA | 11 HORAS

PUERTAS | 15 HORAS

MARINA FANGES | 18.30 a 19.00 HORAS

GRETA VAN FLEET | 19.30 a 20.30 HORAS

METALLICA | 21.00 a 23.45 HORAS

Cómo llegar al show de Metallica

-TRENES: Tren Mitre (Ramal Suárez) - Estación 3 de febrero.

El último tren a José León Suárez sale a las 23:26 hs. Mientras que el último tren sentido a Retiro sale a las 22:53 horas.

-SUBTES: Subte línea D. Estación Palermo.

El último servicio hacia Catedral sale a las 23:33 horas y el último servicio con destino a Congreso de Tucumán sale a las 00:07 horas.

-COLECTIVOS: ofrece servicios durante todo el día y toda la noche, habiendo refuerzo de servicios para el turno noche.

Las líneas que llegan hasta el Campo Argentino de Polo son:

10 (Palermo - Wilde) Va a Obelisco y a Constitución

29 (Olivos- La Boca) Va a Plaza de Mayo

34 (Palermo - Liniers)

130 (Est. Boulogne - Barrancas Belgrano - Retiro - La Boca)

160 (Claypole - Ciudad Universitaria)

166 (Palermo - Morón)

15 y 64 (Por Luis María Campos)

-TAXIS: habrá una parada sobre Avenida Libertador las 24 horas.

Metallica en Argentina: cómo ver el show por streaming

Todos los clientes de Flow podrán disfrutar en vivo los shows a través de la plataforma de entretenimiento. La transmisión comenzará a las 18:00 horas por el canal 605 de Flow, donde se podrán ver los shows completos, las entrevistas a las bandas y los contenidos exclusivos desde todo el país y desde cualquier dispositivo.

​​Los periodistas Mikki Lusardi y Clemente Cancela serán los encargados de conducir la transmisión desde el estudio de grabación especialmente montado en el predio, mientras que Martina Soto Pose estará transmitiendo desde el campo.