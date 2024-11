Luciano Pereyra confirmó su cita con un histórico cantante de folklore: "Lindo"

Luciano Pereyra confirmó que tendrá su cita con un histórico cantante del folklore: "Lindo".

Luciano Pereyra es una de las voces de la balada romántica más populares de Argentina, y tiene un fuerte público de seguidores que están presentes en cada lanzamiento y que se mostraron alegres ante el reciente anuncio del cantante, que blanqueó que tendrá una "primera cita" con un famoso hombre del folklore.

Los fanáticos de Luciano Pereyra y Abel Pintos están expectantes por la serie de shows que van a brindar los artistas bajo el nombre Es Ahora en el Luna Park. En noviembre, se presentarán los días 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23 y 24; mientras que en diciembre, las funciones se llevarán adelante el 14, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de diciembre. En este contexto de máximo fervor, Luciano Pereyra publicó un video acompañado de un mensaje que causó múltiples reacciones en las redes sociales. "¡Volvimos al Luna Park! Calentando motores para lo que se viene", escribió el cantante para empujar al público que estará presente en el Luna Park.

"Solo cuatro días para nuestra primera cita", concluyó con el emoji de un corazón refiriéndose al primer show de los 20 que darán. "Que llegue el sábado"; "Cuánta emoción esperando la fecha para volvernos a cantar y llenarnos el alma con tu voz, tu carisma y tu esencia"; "Lo que daría por verte cantar y darte un fuerte abrazo", fueron algunos emotivos comentarios expresados por la gente.

Semanas atrás Abel y Luciano se presentaron en el programa de Susana Giménez y ofrecieron un adelanto de su show ante la diva. "Así disfrutamos cantando en el programa de la genia de @gimenezsuok @telefe junto a mi hermano @abelpintos en la previa de nuestras 30 funciones en el #LunaPark. Que lindo, no? Quien viene??", escribió Luciano Pereyra junto a una serie de postales junto a Abel Pintos en el programa.

La emotiva confesión de Abel Pintos sobre Luciano Pereyra: "Sentía lo mismo"

Abel Pintos sorprendió con una fuerte confesión sobre su relación con Luciano Pereyra a meses de su serie de recitales en el Luna Park. Invitado a La Noche de Mirtha, ciclo emitido por El Trece, el famoso cantante reveló un detalle sobre su vínculo con su colega y generó gran emoción. Precisamente, Pintos empezó por contar cómo surgió la idea de Es Ahora, el espectáculo que darán en conjunto y que ya tiene varias fechas pautadas. "Fue idea de los dos. El año pasado yo hice un show en Vélez para cerrar el año y una semana antes él hacía lo mismo en el Movistar Arena. Lo invité a mi show y él me dijo que sí, pero que también fuera al suyo", empezó el autor de Pájaro Cantor.

En este marco, Abel siguió: "Yo subí, canté y cuando estoy volviendo del estadio le dije a mi mujer que era la primera vez que me pasaba que no me quería bajar del escenario en un show al que fui como invitado. Además pasó algo muy lindo, que es que Luciano sacó una carta que yo le había escrito cuando estaba enfermo y la guardó todos estos años. Me puse a llorar, fue un momento hermoso". Así, remató: "Mi mujer me dijo que le mandara un mensaje. Le mandé un audio como de tres minutos con todo lo que me había pasado, él me dijo que sentía lo mismo y ahí dijimos que listo, que nuestros managers arreglaran a ver cómo podíamos coordinar una gira juntos".