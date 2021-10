Los Rolling Stones dejarán de tocar Brown Sugar por fuertes repudios

El grupo decidió eliminar el tema Brown Sugar de su repertorio durante la gira que lleva adelante por Estados Unidos, tras varias críticas recibidas por las alusiones en su letra al esclavismo y la violación, entre otras cosas.

El histórico guitarrista de Los Rolling Stones Keith Richards explicó que el grupo decidió eliminar el tema Brown Sugar de su repertorio durante la gira que lleva adelante por Estados Unidos para evitar "conflictos con esta mierda" de la cancelación, tras varias críticas recibidas por las alusiones en su letra al esclavismo y la violación, entre otras cosas.

"Estoy tratando de averiguar dónde está el problema. ¿No entendieron que se trataba de una canción sobre los horrores de la esclavitud? Pero están tratando de enterrarla. Por el momento, no quiero entrar en conflictos con toda esta mierda", dijo el músico en una entrevista a Los Ángeles Times. En un sentido similar se manifestó el vocalista Mick Jagger, quien detalló que tras convertirse en uno de los temas más interpretados en vivo por el grupo, decidieron probar eliminarla del repertorio para evitar "conflictos", aunque no descartó que reaparezca en cualquier momento.

Precisamente, Brown Sugar fue incluida en cada presentación del grupo desde su publicación en el disco Sticky Fingers, de 1971, lo que la convirtió en la segunda canción más revisitada sobre el escenario luego de Jumping Jack Flash. Por ese motivo, resultó sorpresiva su ausencia en el listado de temas que el grupo aborda cada noche en el tramo estadounidense de su gira "No Filter", retomada hace dos semanas en Saint Louis, en el que fue el primer show de la banda sin su histórico baterista Charlie Watts, fallecido en agosto pasado.

Aunque la canción narra en su primera estrofa como un esclavista lleva en su barco a un grupo de mujeres negras a las que compró para violarlas, Mick Jagger había revelado en una vieja entrevista que el tema aludía a la heroína.

¿Por qué los Rolling Stones no pudieron asistir al funeral de Charlie Watts?

Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood no pudieron asistir al funeral privado de su ex compañero en los Rolling Stones, Charlie Watts, debido a las restricciones por el coronavirus. El legendario baterista británico murió el pasado 24 de agosto a los 80 años y su funeral resultó muy íntimo: apenas se hicieron presentes sus familiares y amigos más cercanos.

De acuerdo al periódico The Sun el resto de la banda no pudo viajar debido a las restricciones por el Covid-19 ya que se encontraban en la ciudad estadounidense de Boston, donde se preparan para la gira que comenzará el 26 de septiembre en Missouri. Desde la muerte de Watts el resto de los Stones recibió críticas por seguir adelante sin una de las piezas principales de la banda, aún sabiendo que casi desde que se anunció la gira, Watts no los acompañaría y su lugar será ocupado por Steve Jordan.