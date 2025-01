Lo que el rock nacional no sabía: shock en la música por el escándalo entre Piñón Fijo y Charly García

El relato de Píñón Fijo que el mundo del rock nacional no esperaba.

Piñón Fijo es sin dudas una de las personalidades de la cultura más reconocidas en Argentina por su labor como payaso, cantautor y conductor de programas de televisión dedicados al entretenimiento infantil. El actor de 59 años tiene una anécdota inédita que causó impacto en el mundo del rock nacional por el escándalo que protagonizó con un histórico de la música nacional.

Una revelación de Piñón Fijo despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales y el ambiente de la música. La entrevista en cuestión que brindó el payaso fue en octubre de 2024 y se reflotó en los últimos días con una historia muy particular: lo que pasó con nada menos que Charly García.

"En un momento nos hicimos muy amigos con Pedro Aznar. Un día cumplió años e hizo una fiesta de disfraces. Había una banda: Charly en el piano, Pedro en la viola, Vitale en el bajo y un batero del grupo de Pedro. Ahí me saqué una foto con Charly porque antes habíamos tenido un altercado", introdujo en diálogo con Universo TV. El hecho se remonta al año 2005 y Piñón Fijo continuó detallando qué pasó.

"Yo estaba en el Teatro Del Lago en Carlos Paz, viene Palazzo y nos dice 'che viene Charly y quiere tocar después de ustedes'. Terminamos nosotros y le dejamos las cositas nuestras que le hacían falta. Nos fuimos y Charly demoraba, el público estaba enojoso y llegó como dos horas tarde", recordó. "Llega, hace tres tonos, le pega una patada al micrófono y se va del teatro. Estaba Pablo Layus en la puerta y le pregunta '¿qué pasó Charly?' Y dice 'no se puede tocar después de un payaso'", reveló Piñón.

La anécdota causó sorpresa en el estudio del programa y se acordó de la repercusión que tuvo esa declaración en los distintos medios de comunicación. "Todos los títulos de 'la pelea de Charly con Piñón Fijo' ¡Y yo no peleé! Yo no me peleé con Charly, Charly se peleó conmigo", lanzó entre risas.

Gaspar de Los Fundamentalistas no escapó a la polémica con Charly y arde el rock nacional: "Muy bajo"

Gaspar Benegas es uno de los artistas reconocidos dentro de la música argentina por ser el actual guitarrista del Indio Solari en Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Es por eso que lo que dijo hace pocos días resonó en el ambiente del rock nacional por una escandalosa polémica que salió a la luz sobre Charly García, motivo por el cual se despertaron todo tipo de reacciones en la cultura nacional.

El guitarrista de Los Fundamentalistas y quien fue productor de Las Manos de Filippi, Gaspar Benegas, utilizó sus redes sociales para hacer un comentario sobre la polémica en torno a lo que pasó con Charly García a la cual no escapó. Sergio Rotman, saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs y productor de bandas como Los Auténticos Decadentes y Los Cafres, criticó fuertemente el disco nuevo La Lógica del Escorpión pero sumó una chicana repudiable sobre su actual estado de salud. "Terminaste con pañales a los 73 años, hijo de puta", lanzó.

Por este motivo, varias personas del ambiente del rock nacional salieron a defender al creador de Rezo por vos, entre ellos, Gaspar Benegas, quien dejó en claro que tuvo sus diferencias con Charly, pero lo apoyó tras los comentarios de Rotman. "Yo también tengo cuestiones personales con Charly, pero tirarle públicamente en este momento es muy bajo", consideró el guitarrista en un comentario publicado desde su cuenta de Instagram.

Al mismo tiempo, el sonidista de Los Piojos, Oscar Sofio, también dejó clara su postura en contra de los dichos de Sergio Rotman. "Es importante opinar del arte y sus artistas con respeto, aunque no nos guste ni un poquito, y en el caso de un artista como Charly García, más aún. Hubiera sido bueno no decir nada u opinar en privado, pero en un medio no está bueno hablar mal de los artistas solo porque a nosotros no nos guste"; soltó.