La H no Murió festeja los 35 años de Hermética: "Cualquier tema de Hermética de aquella época refleja la realidad"

El heavy metal es uno de los géneros musicales más populares en Argentina, a pesar de nunca haber tenido el beneplácito de ser parte del mainstream local. Y si se habla de rock pesado en el país, es imposible pasar por alto Hermética, sin dudas una de las bandas que más hizo por popularizar un estilo que cuenta con miles de millones de fanáticos en todo el mundo. Para mantener la llama viva de un género que despierta grandes pasiones en Argentina, La H no Murió regresará este sábado 12 de octubre al Estadio Obras Sanitarias para festejar los 35 años del legendario grupo que llegó a la cima del género con discos inoxidables como Ácido Argentino y Víctimas del vaciamiento.

Tano Romano (uno de los fundadores e integrantes originales de Hermética) y Karlos Cuadrado (también bajista de Malón) visitaron la redacción de El Destape en la previa del esperado concierto de La H no Murió -grupo homenaje a Hermética que también cuenta con Claudio O'Connor en voz y Javier Rubio en batería- para charlar en exclusiva sobre el heavy metal, los recuerdos de los inicios del género en el país, la vigencia de la banda y más.

¿Cómo se llevan con el hecho de ser referentes indiscutidos del heavy?

- Tano Romano: Bien, disfrutándolo. Nosotros hacemos esto porque amamos la música de toda la vida. Llegar a otros países, a lugares que nunca habías ido y encontrarte que hay gente que siente lo mismo que uno siente por las canciones está buenísimo. Creo que es el sueño de todo músico. A lo mejor algunos no llegan a eso y nosotros tenemos la suerte de poder cumplir estos sueños.

¿Se imaginaban que más de 30 años después iban a seguir haciéndolo?

- Tano: En ese momento no nos imaginábamos que iba a pasar esto. Uno lo hace porque le gusta la música y juntarse a ensayar. Después de tantos años, la música nos llevó a otros lugares y hoy a los más de 60 años estamos disfrutando de poder seguir haciendo esto y de recargarnos de energía constantemente en cada show. Porque eso es lo que nos pasa: terminaste un show y ya querés seguir componiendo, seguir haciendo cosas nuevas para que esto no se termine y seguir disfrutando lo que amamos.

¿Qué cambió y qué sigue igual de esos pibes de 15 años que se juntaban a tocar?

- Karlos Cuadrado: Igual creo que siguen las ganas. Todavía sentimos las ganas de ir a ensayar, de juntarnos, de hablar. Esas ganas de ir para adelante. Y no sé si la energía de los 15 años, estamos más grandes (risas). La tranquilidad que te da la madurez, y no la locura de cuando éramos guachos que queríamos romper todo.

- Tano: La experiencia de todos estos años también te lleva a disfrutar las cosas de otra manera. A descubrir cosas que antes no sabíamos. Antes tocábamos y no sabíamos entrar a un estudio de grabación, cómo grabar, cómo componer una canción. Todo eso lo fuimos aprendiendo con el tiempo. Y hoy podemos decir que somos una banda que, aparte de tocar con el corazón y seguir sintiendo la misma pasión, hace las cosas como para que todo salga bien. También tenemos un equipo técnico de primer nivel, que es con quienes salimos a todos lados, que a lo mejor la gente no los conoce demasiado pero hacen que hoy los shows sean increíbles en sonido, en las luces que tenemos, nuestros asistentes hacen que salgamos a tocar y que estemos tranquilos de que todo va a estar bien.

¿Se disfrutan más otras cuestiones hoy en día?

- Tano: Hoy disfrutamos de un buen sonido de audio. Pasamos por todas las etapas. Arrancamos tocando con equipos que no sonaban tan bien, con sonidos que los monitores nunca se escuchaban bien. Y hoy la verdad que estamos disfrutando porque la tecnología avanzó muchísimo, nosotros nos adaptamos a eso y hoy cada vez que tocamos cada uno escucha su mezcla en sus auriculares. Y eso hace que puedas tocar mejor. Escuchás bien y entonces podés tocar bien y disfrutar.

- Karlos: Pasamos un montón de etapas que estuvieron buenísimas, todo el tiempo vas aprendiendo y te tenés que acomodar a los nuevos tiempos. Creo que lo fundamental pasa por lo que nosotros sentimos cuando tenemos el instrumento. Al pisar el escenario, te olvidás de todo y ahí tenés las ganas de los 20 años. Capaz que después de tocar te duele la espalda, las patas, pero la pasamos bomba (risas).

La vigencia de Hermética y el heavy metal como género popular en Argentina

¿Qué sienten cuando ven que canciones de más de 30 años siguen vigentes?

- Karlos: Es increíble. El otro día estaba escuchando un tema del primer disco de Malón, Mendigos, que habla del problema actual de los jubilados. Y decís cómo puede ser que después de 30 años sigamos hablando de lo mismo. Eso es una cosa que no se puede creer. Con los temas de Hermética pasa lo mismo. Escuchás cualquier tema de Hermética de aquella época y refleja la realidad.

¿Es por esa actualidad que mantiene la banda que sigue habiendo pibes jóvenes que se identifican tanto con Hermética?

- Tano: Yo creo que las letras tiene mucho que ver, porque son cosas que siguen pasando. Los pibes escuchan esas canciones y dicen "uh, pero esto me pasó ayer cuando me fui a atender a un hospital" y escuchó Hospitalaria realidad. Creo que eso tiene mucho que ver. Y musicalmente también, porque las canciones suenan actuales a pesar de que se hicieron hace un montón de tiempo.

A pesar de nunca haber sido mainstream, en Argentina el heavy metal siempre fue un género popular. ¿Por qué creen que sucede?

- Karlos: No fuimos masivos en los medios, pero a la hora de tocar la gente siempre acompañó. Cuando arrancamos hicimos un laburo fuerte que era tarjetear con volantes, ir a las radios para que pasaran nuestros temas. Ahora con las redes sociales, que por un lado está bueno y por otro lado están los que te critican. Es parte de todo el quilombo que te tenés que bancar. Y el género, a medida que sigan saliendo bandas nuevas, va a seguir vivo. Nosotros tuvimos la experiencia que en los 90 en la sala de ensayo, la mayoría de las bandas eran todas de heavy. Y después en un momento medio que se cortó y empezaron a salir muchos grupos de rocanrol, tipo Viejas Locas. Pero nunca se perdió. Creo que el género tiene eso, que uno siente muy fuerte como uno lo lleva adentro lo que siente con la música, con las letras, con la rebeldía esa de decir lo contrario. Creo que pasa más que nada por ahí.

- Tano: Nosotros lo vivimos desde que se inició: prácticamente fuimos de los primeros que empezamos a escuchar esta música y que decidimos hacer una banda y tocar esta música. Pero creo que desde ese momento hasta el día de hoy creció muchísimo. Hoy decís heavy metal y todos saben de qué se trata; decís Hermética y todos saben de qué se trata. También sabemos que una guitarra distorsionada y una batería que va a las chapas no le gusta a todo el mundo. No es para bailar, no es para pasar en un cumpleaños. Sabemos que el que siente el heavy metal, sabe de qué se trata y lo siente realmente y te emocionás con esta música. Y al que no le gusta esta música, es un tormento en el cerebro. Durante una hora escuchar un disco de heavy metal con distorsiones y baterías rápidas, a algunas personas no les gusta.

Redes sociales y las nuevas generaciones de músicos

Desde que comenzaron a tocar con La H no Murió, las redes de los artistas que forman parte de la banda pasaron a ser una especie de terreno en disputa: están aquellos que los bancan y también los que se quejan de que interpreten canciones que ellos mismos popularizaron. "No los vamos a dejar de hacer nunca porque son parte de nuestra historia. Aparte queremos y amamos estas canciones y las vamos a seguir haciendo", consideró el Tano Romano respecto a quienes los critican por hacer temas de Hermética.

Pero no todo es hate en redes sociales, a pesar de que el propio Romano reconoció que a veces le dan más trascendencia de la que deberían tener porque hay veces que dicen cosas que lastiman: "Uno toda la vida la dedicó a esto y pusimos todo como para hacer las cosas lo mejor posible. Y a veces hay un comentario que no está bueno, que es injusto porque nunca hicimos nada para lastimar a nadie ni para sacarle nada a nadie". "Los comentarios cuando subís un tema también te recargan de energía", sumó el guitarrista.

¿Y cómo se llevan con los nuevos géneros de música que tanto suenan?

- Karlos: Que un pibe se ponga a escribir y que te lo diga rapeando, trapeando, como sea, está buenísimo. En el fondo tiene algo que ver con esa rebeldía que hablábamos cuando éramos pibes. Y están buenas algunas letras. Aparte son las nuevas tribus, así que bienvenidas.

- Tano: Me parece que todo músico y toda banda merece respeto porque todos tenemos que dedicarle mucho tiempo a esto. Ensayos, componer, prepararte para salir a tocar en vivo. Y todo lleva un tiempo, una dedicación, que hay que valorar, hay que respetar, te guste o no te guste. A lo mejor hay bandas que tienen posibilidades de hacer mejor música y otras no tanto, pero todos tienen que dedicarle un montón de tiempo y eso hay que valorarlo y respetarlo.

