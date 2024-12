La denuncia del Negro Rada que pone contra las cuerdas a Emilia Mernes: "Los próximos días"

Los detalles de lo que pasó entre El Negro Rada y Emilia Mernes.

El ambiente de la música está con la mira puesta en lo que sucederá con dos máximas figuras en sus respectivos géneros. Es que el experimentado artista de 80 años Rubén Rada tomará la decisión de llevar adelante acciones legales contra Emilia Mernes y se revelaron todos los detalles en torno a esta situación.

En las últimas horas, se dio a conocer la guerra menos pensada entre El Negro Rada y Emilia Mernes. Juan Etchegoyen, el periodista que trabaja en Radio Mitre, ventiló detalles acerca de la denuncia por derechos de autor que planea hacer el músico uruguayo a la joven cantante argentina.

"Ella se presentó en Uruguay hace pocos días, interpretó su nuevo single y esto provocó una bronca insostenible porque este artista cuando escuchó la melodía era igual a uno de sus clásicos", indicó. Se trata del tema Novio Gangsta, de Emilia, que parece ser que tiene una notable similitud en su armonía y melodía principal con Cha Cha, Muchacha de Rada.

"Lo que me dicen es que en los próximos días habrá novedades legales. La compañía discográfica Montevideo Music Group está evaluando la situación y en comunicación con su artista por esta situación que lo ha sorprendido fuertemente", añadió Etchegoyen. "Quiero decir también que la persona que me cuenta la información también me dice que no cree que esto sea confirmado por nadie. Primero porque no es cool en la industria hacer públicas este tipo de cosas y segundo porque el Negro es perfil bajo, pero que le molestó, le molestó", cerró.

Giro inesperado en la cumbia: el anuncio de Emanuel Noír de Ke Personajes sobre su carrera

Emanuel Noír es una de las voces destacadas del mundo de la cumbia por su labor en la banda Ke Personajes que lidera desde el 2016. En las últimas horas, el cantante de 35 años se vio envuelto en un anuncio que despertó muchas reacciones en la música por un lanzamiento inesperado para todos.

El 2024 de Ke Personajes estuvo atravesado por una extensa gira mundial por países como México, Ecuador, Chile, Guatemala, Perú, así como también distintos puntos de la Argentina. Además, el grupo liderado por Emanuel Noír publicó nuevas canciones con artistas como Luck Ra y viene de realizar un anuncio en esta misma sintonía.

Es que lanzó una versión del tema My Immortal en homenaje a Evanescence y sorprendió a todos por el giro inesperado en la canción original de la banda de rock estadounidense, que tuvo su apogeo en la década del 2000, y el artista consideró que fue el cover más importante de su carrera. El lanzamiento estuvo caracterizado por un videoclip cinematográfico que trascendió al mundo de la cumbia, donde suele moverse el cantante.

Además, el lanzamiento se dio en el marco del cumpleaños de Amy Lee, fundadora de Evanescence. "Felices y orgullosos por el impacto que tuvo nuestra versión de My Immortal. Gracias a nuestro público fiel y a los que se van sumando, siempre nos esforzamos en hacer lo mejor posible con excelencia y responsabilidad para que a cada uno de ustedes les puede llegar al alma esto tan bonito que es la música", expresó Emanuel Noír a través de sus redes sociales.