La Conquista del Espacio: Fito Páez reveló en exclusiva los secretos de su último álbum

El cantautor Fito Páez reveló detalles sobre su carrera, sus influencias y su último álbum "La Conquista del Espacio" con el que enamoró a sus seguidores en plena cuarentena. “Siempre estoy escribiendo o tocando en el piano. En un momento las canciones empiezan a pedir pista, se empiezan a agrupar. Hacen la previa para salir y me piden que las ordene. Se juntan por el ritmo, por la letra", aseguró.

En conversación con "Patrulla Perdida" (El Destape Radio), Fito comentó que las canciones del disco se fueron dando en giras, jornadas de trabajo intensivo, tardes con el piano y viajes para componer. “Sería horrible quedar en la historia como un cantautor y un cronista. No me gusta ese lugar. Uno vive en el mundo. Cuando te pasás pateando la ciudad, ves que las calles se van poblando de indigentes y de pobreza y tomás contacto con ellos, es imposible no hablarlo en tu música. Más allá de la época, primero pienso en la vivencia", agregó el músico en referencia al contenido de sus melodías.

A su vez agregó que en su nuevo disco " no hay una búsqueda para reflejar la época. Para eso están los cronistas, los periodistas y los intelectuales". “Hoy el cielo está hermoso porque no lo estamos contaminando. Los años me han transformado en un agnóstico. No hablar de las épocas. Siempre traigo colación la escena de los monos de Stanley Kubrick (2001: Odisea en el espacio) , cuando descubren que con los palos se pueden matar entre ellos. Se explica el poder. Por un lado, la civilización es una causa perdida. Por otro lado, tengo a mis hijos. Me obligan pensar un futuro mejor", afirmó en relación a su visión del mundo.

"Estamos preparando un viejo material de ballet para que haga Julio Bocca. Yo había escrito una obra de 'Los siete Locos', de Roberto Arlt, para orquesta. La vamos a grabar apenas podamos. Va a ser difícil dado el contexto, ya que en el trabajo de orquesta todos los miembros deben que estar juntos”, remarcó Fito, adelantando su nuevo proyecto.