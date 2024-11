La confesión de Fito Páez que le dolió al mundo del rock nacional: "Hay que decirlo"

Fito Páez realizó una cruda confesión que resonó en el ambiente de la música.

Fito Páez es uno de los máximos exponentes del rock nacional en Argentina y continúa vigente en el mundo de la música con explosivos recitales y apariciones en eventos de distintas índoles. En este marco, el artista de 61 años se convirtió en tendencia por la cruda confesión realizada pocos días atrás acerca de uno de los momentos más complicados de su vida. "Momentos de dolor y de locura", expresó.

La historia del rock nacional tiene a decenas de referentes que marcaron un precedente en este rubro, como es el caso de Fito Páez, de quien se sabe que tuvo una historia de vida muy particular cuando era joven. En una charla brindada por el músico en el ciclo Aprendemos Juntos que otorga el Banco BBVA, lanzó un testimonio que conmovió a más de uno.

"En los momentos de dolor y de locura, de excesos y de peligro por los excesos que cometía, también un ángel protector o lo que coño sea o la puta suerte, me corrieron un centímetro del auto que me pasó a un milímetro en aquella borrachera no me acuerdo dónde", precisó Fito. El creador de 11 y 6 se refirió a uno de los momentos más complicados de su vida y continuó con su estremecedor relato.

"O también esa voz que colgando con una pata para afuera y otra para adentro en un balcón me dijo 'Fito, Fito, Fito, volvete'. Fue Fabi (Cantilo). Eso también es tener suerte", recordó sobre otra situación que había puesto en riesgo su vida. "Entonces entre la suerte, el amor y un poquito de voluntad también, hay que decirlo, se va con todo", concluyó.

Raúl Lavié es unas de las voces prestigiosas de la música argentina y a lo largo de su extensa trayectoria, se involucró mucho en el género del tango. El cantante de 87 años sigue vigente en el ambiente y hace poco tiempo brindó una entrevista que resonó por lo que dijo de un histórico del rock nacional como Fito Páez.

A sus 87 años, Raúl Lavié continúa con sus actividades en la música. De hecho, el viernes 8 de noviembre, brindará un show en el teatro-bar Café La Humedad y el 13 estará en Corrientes junto a la Orquesta Sinfónica de la Provincia en el marco de un evento a beneficio de la Fundación Oncológica.

Hace pocos días, el cantante dialogó con La Nación y profundizó sobre distintos temas vinculados a su carrera artística y el desarrollo de la música en general. "Una de las cosas que más me aplauden es una balada que no es de acá: A mi manera. O sea que mi espectáculo tiene que ver con nuestras raíces y con las mías. Tiene folklore y también la música que nos ha dado una identidad, toda la música argentina y también la influencia de los inmigrantes que llegaron y armaron la base para desarrollar nuestros grandes poetas", expresó Lavié haciendo un análisis de las influencias en el país.

En este sentido, expresó que no se considera un tanguero y si un tanguista, por lo que profundizó al respecto de este enfoque que lo marcó en su carrera haciendo un comentario sorpresivo sobre Fito Páez. "Creo que para la canción y también para la vida normal, uno debe pronunciar bien las palabras para que se entienda. Cuando escucho las cosas que tengo grabadas se entiende perfectamente todo lo que estoy diciendo y eso es fundamental en la canción. Yo grabé un tema de Fito Páez en un momento, que se llama Un vestido y un amor. Y la verdad es que a él no le entendí nunca lo que decía, como a muchos. Con todo el cariño y el respeto que le tengo, no entendí nunca", lanzó.