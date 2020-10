"Generación Perdida", nuevo lanzamiento de Lula Rosenthal.

"Mis demonios", de Luciana Segovia

Según la artista, el lanzamiento representa el dialogo interno en los que se identifican los miedos, las inseguridades, la incertidumbre, la autocrítica, todo lo que posee una connotación negativa que no permite avanzar, y cuenta acerca de cómo al ignorar o luchar contra esas voces se generan conflictos, incorporando sutilmente parte de las etapas de negación, ira, negociación, depresión y aceptación.

"Generación perdida", de Lula Rosenthal

Según la artista, “Generación Perdida” es una canción intensa, sinónimo de valor y con un mensaje contundente y claro: es un aliento a lxs jóvenes de esta época. "Nos perdemos porque no sabemos qué queremos… pero saber lo que ya NO queremos también es clave, entonces, me pierdo para encontrarme”, sostiene.

"NURAGHE", de Lara y Juan

Lara y Juan presentan “NURAGHE”, su más reciente trabajo discográfico y el segundo en su carrera. Sus sonidos están atravesados principalmente por influencias de rock y blues, con una fuerte presencia de armónicas, guitarras eléctricas y voz; a su vez, reúne reminiscencias de otros géneros como el reggae, candombe, baguala y canción, con poesía en español y portugués.