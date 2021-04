Juana Molina, una artista en constante búsqueda por innovar en la música.

La música Juan Molina fue invitada por Matt Groening, el creador de Los Simpson, para que programe una hora de música en una serie de emisiones especiales que se desarrollan a lo largo de esta semana en la radio londinense NTS, a beneficio de un banco global de comida.

Así lo anunció la propia artista local a través de sus redes sociales, quien realizará la misma tarea que en otras jornadas llevarán a cabo figuras como Bobby Gillespie, de Primal Scream; y J Mascis, de Dinosaur Jr., entre otros.

"Tengo el grato y enorme honor de haber sido invitada por Matt Groening a programar una hora de música para NTS radio para recaudar fondos para el Global Foodbanking Network. Es una serie de diez episodios que se emitirán por la radio en sus dos canales, durante cinco días entre el 19 y el 23 de abril. El mío será uno de ellos", escribió la creadora.

Tanto ella como la página oficial de la radio no brinda detalles sobre qué días le toca programar música a cada artista elegido. Entre los curadores, además del creador de Los Simpson, aparecen Laurie Anderson y My Bloody Valentine, entre otros.

Cabe destacar que Juana Molina es una constante invitada a festivales musicales europeos, en donde sus creaciones cuentan con una importante recepción. Por su parte, Groening es un gran conocedor de la cultural argentina debido a su matrimonio con la artista plástica local Agustina Picasso.

Un misterio develado: expertos en Los Simpson eligen el mejor episodio de toda la serie

Con motivo del 30 aniversario de la famosa serie, la revista Time invitó a tres personas que saben todo y algo más sobre la familia más querida de Springfield: el autor del libro The Simpsons: An Uncensored, Unauthorized History (Los Simpson: una historia no censurada y no autorizada), John Ortved; el creador de Planet Simpson: How a Cartoon Masterpiece Defined a Generation (El planeta Simpson: cómo una obra maestra animada definió a una generación), Chris Turner; y el crítico y coautor del libro The Simpsons: A Complete Guide to Our Favorite Family (Los Simpson: una guía completa sobre nuestra familia favorita), Ray Richmond.

Los expertos coincidieron en que las primeras 15 temporadas del show -que hasta la fecha cuenta con un total de 32 temporadas y casi 700 episodios- brindan a los espectadores más momentos divertidos e impresionantes en comparación con la segunda mitad de la serie. No obstante, "incluso en su nivel más bajo, es mejor que casi cualquier otra comedia", admite Richmond.

Pero, ¿cuál es el capítulo más gracioso y memorable de la saga? Según los críticos, es el duodécimo episodio de la cuarta temporada de la serie, titulado Marge vs. the Monorail (Marge contra el monorraíl en España y Marge contra el monorriel en Hispanoamérica). Este capítulo, escrito por el famoso cómico y presentador Conan O'Brien y emitido en enero de 1993, narra la llegada a Springfield de un estafador que quiere construir un monorraíl que recorra la ciudad. Marge Simpson sospecha que podría ser una trampa y se lanza a la lucha contra el ambicioso proyecto.