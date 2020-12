Impulsan el Día Nacional de la Cumbia en honor a "Los Wawanco"

A 65 años del primer show de "Los Wawanco", impulsan institucionalizar el Día Nacional de la Cumbia.

El 9 de noviembre de 1955, el costarricense Mario Castellón reunió a músicos de Colombia, Chile y Perú para animar una boda en la Ciudad de La Plata. Así nacieron "Los Wawancó", una de las primeras bandas de cumbia en Argentina, que instalaría como éxito la canción “El pescador”. A 65 años del primer show de la mítica banda, el periodista Luciano Rombolá es uno de los impulsores del proyecto que busca institucionalizar el Día Nacional de la Cumbia.

El Destape conversó con Rombolá sobre la importancia de la cumbia en la cultura popular y los prejuicios que hay sobre un género que hace bailar a ricos y pobres por igual.

- ¿Qué te motivo a presentar un proyecto para que se institucionalice el Día Nacional de la cumbia?

La génesis del proyecto nace en mi pasión como cumbiero y de las ganas de que se valore al género. Recuerdo que al momento de decirle a alguien que me gustaba la cumbia la gente me miraba de reojo. Y cuando me refiero a la gente estoy hablando de personas de clase media alta, como yo. “No tenés pinta de cumbiero”, me decían, armando un estereotipo estigmatizante. Desde el análisis personal y colectivo, siento que la cumbia fue menospreciada, desvalorizada, tildada de vulgar, grasa y chabacana. Siempre fue un género mirado con distancia, apartado.

- Es irónico porque en los cumpleaños, casamientos y fiestas de 15 la cumbia nunca falta.

Son los mismos sectores de la sociedad que la menosprecian, tratándola de inferior a otros géneros musicales, los que la bailan y se divierten con ella. Creen que la cumbia sirve para animar, pero no para tomarla como algo propio, que nos identifique culturalmente. Es contradictorio.

Al mismo tiempo, el género cumplió 65 años en la Argentina y logró instalarse en todas las provincias. Hay una representación territorial y se ha combinado con los ritmos de cada zona, mutando y reinventándose. En este sentido, se abrió hacía más sectores sociales, dado que históricamente la cumbia se vincula a las clases más humildes.

- Al punto de que en los realities del prime televisivo incluyen a referentxs como “La Princesita” y El Polaco en roles centrales.

Totalmente. Hasta hay empresas que antes jamás hubiesen puesto artistas de la cumbia en publicidades y hoy cambiaron de parecer. Ven que las personas con más poder adquisitivo también consumen este ritmo.

- Vamos camino a barrer por completo los prejuicios que aún hoy persisten sobre el ritmo.

Antes solo en Crónica TV pasaban un tema de cumbia, y siempre con un tono de burla, ahora podés escuchar hits en las tandas del programa de Jorge Rial (Intrusos, América TV). En la década del ’90 era increíble si escuchabas una cumbia en una radio FM o AM.

- El proyecto que presentaste homenajea la trayectoria del grupo “Los Wawanco”, a 65 años de su primer show. ¿Pudiste contactarte con ellos?

Antes de planteárselo a “Los Wawanco” tuve que elevarlo con los compañeros y compañeras de la plataforma federal de cultura, espacio del que formo parte e impulsa el proyecto, para ver si era realmente viable. Cuando tuve el okey, me reuní con ellos. Fue a principios de 2020 y se mostraron muy ilusionados aunque con algunos temores.

- ¿Qué temores?

Pensaban que otros géneros o referentes que tuvieron éxito podían llegar a sentirse molestos, por cuestiones de ego o porque no los habían tenido en cuenta.

- Con estos antecedentes, ¿crées que va a ser más sencillo que desde el Estado reconozcan a la cumbia?

Ojalá. Además, si a nivel provincial en Santa Fe existe el Día de la cumbia santafesina, en Santiago del Estero el Día de la guaracha, y en Córdoba el Día del cuarteto, ¿por qué no podría haber una fecha nacional en la que se reconozca a nuestros exponentes de la cumbia? Ayudaría a que el género tenga la misma legitimidad que otros.