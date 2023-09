Homer El Mero Mero palpita su show en Vorterix: la actualidad del artista que incursionó en la actuación

Lucas Giménez, más conocido como Homer El Mero Mero, palpita el recital que dará en el Teatro Vorterix el 15 de septiembre. La actualidad del artista que viene de hacer una película y estará pronto en una serie.

Homer El Mero Mero viene teniendo un 2023 muy intenso, cargado de recitales, en plena realización de su próximo disco y de protagonizar nada menos que una película llamada Panash. El artista de 33 años se prepara para brindar lo que será seguramente el último show del 2023 en el Teatro Vorterix el próximo 15 de septiembre con vistas a meterse de lleno en nuevos proyectos de cara al 2024.

"Estoy muy contento, muy ansioso, fue un año super productivo, arrancamos de entrada con mucho laburo. Trabajando en el presente y fortaleciéndolo", expresó Homer en diálogo con El Destape. Después del show del 15 de septiembre, su idea es trabajar en un mixtape de varias canciones de reggaetón maleante y RKT de cara al verano 2023/2024.

Lucas Giménez (su nombre real) nació en Cutral Có y gracias a su hermano es que se interiorizó en el hip hop y el rap. "Mi amor por la música empieza desde muy chico, ya cantaba canciones de discos que escuchaba mi vieja, siempre fui un apasionado por la música", dijo. A los 22 años, comenzó a ver el rubro con otros ojos a raíz de las batallas de freestyle: "Arranco de esa manera, escribiendo algunas poesías". En este sentido, recordó qué es lo que más le quedó de aquellos inicios que hoy en día lo aplica a sus temas: "El tema del freestyle. Haber hecho tanto me facilitó a la hora de escribir. Cuando voy a componer al estudio escribo rápido. Se me vienen muchas ideas y rimas a la cabeza. Todo eso gracias a las ranchadas de horas, uno no se da cuenta pero está practicando y entrenándose".

Pero Homer no se cierra a ningún estilo musical: admira el rock, jazz, salsa y tango, por ejemplo. "No soy de esos raperos vieja escuela que escucha siempre rap, me gusta apreciar cuando hay talento y buenos artistas", remarcó. De hecho, consideró que la industria musical marcada por la fusión de estilos lo obligó a innovar: "La gente, a veces, según el estado en el que se encuentre, hay momentos en que le gusta escuchar rap y otros quiere divertirse que estar escuchando letra. Por ahí prefiere escuchar un estribillo y vivirla más".

De cara al recital del 15 de septiembre en Vorterix, adelantó que va a dar "el mejor show que he dado en mi vida porque la gente se lo merece". Y destacó: "Cada show tiene que ser mejor que el anterior. El 15 va a cerrar la gira y tiene que ser una bomba. Invitados, sorpresas, espero estar a la altura". En última instancia, le dedicó un mensaje a todo su público que lo apoya con más de un millón de reproducciones mensuales y dos Vorterix agotados: "Eternamente agradecido. No sé si me merezco estar en el lugar que me pusieron, pero ahora que estoy, trato de dar lo mejor que puedo. Mejorar en todos los aspectos, tanto musical como personalmente. Evolucionar como persona me va a hacer crecer como artista".

Cómo fue que protagonizó una película y el nuevo proyecto para estar en una serie

Homer El Mero Mero fue protagonista del film Panash, estrenada en noviembre de 2021, un proyecto que no se esperaba y que lo aguardaba con ansias, ya que reveló que siempre quiso ser actor. "Fue un sueño para mí, toda la vida había querido actuar. Que me digan de hacer un papel protagónico en una historia de rap... todo cuadra", manifestó.

Además, le contó a El Destape una primicia: estará en otra serie, en este caso, poniéndose en la piel de "malo". "Cuando me vi en la pantalla no lo podía creer. Mucha emoción de ver a mi vieja, mi familia, por todas las cosas que me pasaron antes. Ven el contraste y no lo pueden creer '¿Éste está actuando?'", indicó sobre las sensaciones encontradas de combinar música y cine.

Cómo sacar las entradas para el show de Homer El Mero Mero en Vorterix

El recital de Homer El Mero Mero será el viernes 15 de septiembre y para sacar las entradas se deberá ingresar a la página All Access. Las entradas tienen un costo de $8000.