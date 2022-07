Frijo se reencuentra con la música, con él mismo y hace una autocrítica a su Bzrp Session: “Toqué fondo”

Después de retirarse con fuertes críticas a la industria musical, el joven artista argentino eligió sentirse bien: anunció su regreso formal a la música con un álbum homónimo y un show en el Teatro Vorterix.

Frijo admite que tocó fondo. En julio del 2021 anunció su retiro definitivo de la música, mientras padecía una severa adicción a las drogas y también, un fuerte enojo hacia la industria musical. Hoy, regresa al ruedo siendo otra persona, con un disco homónimo bajo el brazo y un show con banda completa en el Teatro Vorterix el próximo 23 de julio, que promete que será algo inimaginable para su público.

"El concepto del álbum es la superación. Toqué fondo en general. En la vida, en la música. Más que decidir el regreso fue como que dije: primero quiero sentirme bien. Una vez que empecé con ese camino, la vida me dio señales y fui uniendo todos los cabos sueltos. Cualquiera puede superarse, lo único que necesita es ganas, esforzarse y tener amor de verdad. No el que creemos que es, sino el que no tiene ningún tipo de interés"

"El concepto del álbum es la superación", admitió Frijo a El Destape. Su disco "Frijo" es una forma de reivindicarse, de mostrar una nueva faceta en donde "predominan los vínculos sinceros"- por eso eligió hacer feats con Neo Pistea, Aron Piper, Shifa, Big Apple, Oky, West Dubai, Sein, Omar Varela y Papi Trujillo-, el amor y las ganas de salir adelante de situaciones difíciles.

-Te fuiste con críticas hacia la industria musical. Una de tus frustraciones eran las reproducciones, otra las comparaciones con otros artistas. ¿Te sigue pasando?

-Hoy en día entiendo que no todo lo bueno tiene alcance. Sí obviamente quiero pegar un tema y que sea tendencia en el mundo pero no estoy loco por eso. Estoy más loco porque mi producto sea bueno que en que lo escuchen. Sé que, eventualmente, si es bueno lo van a escuchar. Y si no lo escuchan es porque no era el momento. Voy a seguir haciendo música hasta consagrarme mundialmente.

-¿Sentís que estás en un lugar en el que tenés que concientizar sobre ciertos temas que en tu pasado te marcaron? Como puede ser el bullying o el consumo de drogas

-Es difícil cargar con esa responsabilidad pero sí. Cada vez que veo a una persona que está mal intento darle un consejo, ayudarla, mostrarle cosas mías en mi peor momento. Tengo fotos mías horribles, super flaco y en una. Se las intento mostrar contraponiendo con cómo estoy ahora. Les digo “yo sé que para vos puede ser imposible mejorar”. Es generalmente el mismo discurso siempre porque es así, es una realidad y soy consciente de cómo un enfermo recibe algo. Lo más habitual es que nieguen la realidad diciendo “estoy un poquito mal” o “lo hago pero un poco”. No hay poquito. Es super malo y horrible. Solamente tapas algo y, en algún momento, te vas a chocar contra eso. Yo me sentía así cuando tenía depresión y era adicto, sentía que mi vida había cumplido su ciclo. Es el error más grande del mundo. Gracias a que me rescaté sé que mis neuronas están bien, que puedo hablar y pensar, ir al gimnasio, cantar y mejorar. Fue porque no bajé los brazos.

Frijo dará un show el 23 de julio en el Teatro Vorterix.

-Imagino que durante mucho tiempo la motivación para enfrentar el día la encontrabas en el consumo de sustancias. Si no es así, contradecime. Hoy, ¿dónde encontras la motivación?

-No era una motivación. Cuando me drogaba era porque no quería levantarme. La gente piensa que yo me drogaba para hacerme el canchero, pero yo estaba muy enfermo y quería morirme realmente. Hoy en día mi motivación es: todo. La música, vivir, respirar, cantar, entrenar, mejorar, viajar, tener una familia. Tengo un montón de sueños y cosas que sé que voy a cumplir.

Frijo comenzó su carrera musical en 2016 cuando participó en la competencia de estilo libre urbano más grande de Buenos Aires: El Quinto Escalón. Desde entonces, la carrera de Frijo siguió creciendo y hoy cuenta con más de 225 millones de streams en Spotify, con grandes colaboraciones con artistas como Duki, Paulo Londra, Bzrp, L-Gante, entre otros

Frijo hace una autocrítica de su Bzrp Music Session: "Obviamente no me representa"

"No te puedo decir que me representa porque va en contra de todo lo que te acabo de decir. Obviamente no me representa", reconoció Frijo a El Destape sobre la BZRP Music Sessions #10. La letra refleja su realidad en ese momento, en donde la ketamina, el MDMA, las pastillas y otros tipos de drogas eran protagonistas. Actualmente, la sesión tiene 91 millones de reproducciones, sólamente en YouTube.

De todas formas, la va a seguir cantando en vivo. "Yo me debo al público y a que la canten, griten y salten en todos lados. Pero no me representa la letra porque estoy en otra. Tampoco me crucifico por eso. Es una canción que me salió en esas épocas en donde no estaba bien. Viví el 'éxito' en ese momento, pero para mí no lo es. Tuve exposición, toqué para miles de personas, tuve plata, fiestas, mujeres pero no me cambió en nada. Ni siquiera tengo experiencias de ahí para contar porque no quiero contarle eso a la gente", admitió Frijo.

Según él, el éxito realmente lo va a sentir cuando le vaya bien a una de sus canciones actuales. "Es otro trabajo el que estoy haciendo y otro camino. En ese momento estaba solo y no puedo sacar algo productivo de toda esa etapa. Más que la plata y el éxito, pero no me llenó", cerró diciendo.