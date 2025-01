Fito Páez y una muerte que lo golpea fuerte: "Hoy partió de este mundo"

Fito Páez atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Fito Páez es uno de los cantantes más reconocidos de Argentina. A lo largo de los años supo ser artífice de álbumes y canciones que se transformaron en hits, trascendiendo generaciones. Es por esta razón que su última publicación de Instagram causó tristeza en la música, puesto que evidenció estar afectado por una muerte cercana: "Hoy partió de este mundo".

Adjuntando una imagen del ser querido que murió, Fito Páez le dedicó unas cálidas palabras a su memoria. "Su legado está en manos de quienes continuaremos su labor", manifestó el rosarino, claramente conmovido por la situación que le toca atravesar.

En efecto, la persona a la que Fito Páez despidió es David Lynch. Lo hizo con el siguiente texto: "Hoy partió de este mundo David Lynch. Un adalid de la libertad. Murió un artista con una obra eterna. Su legado está en manos de quienes continuaremos su labor. Hoy hubo un hermoso cielo azul. Eso trató de trasmitirnos. Y así lo despediremos quienes lo amamos porque nos ayudó a ser más libres".

David Lynch murió a los 78 años dejando tras de sì un increíble legado en sus películas -algunas de las más conocidas son Blue Velvet y Mullholland Drive- y su icónica serie Twin Peaks, con Kyle MacLachlan. La noticia fue confirmada por el portal especializado Variety, que determinó que el cineasta tenía 78 años al momento de su fallecimiento.

De qué murió David Lynch, a quien despidió Fito Páez en Instagram

Su familia anunció la noticia a través de una publicación de Facebook y escribió: “Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él decía, ‘Mantén la vista en la rosquilla y no en el agujero’”. Lynch había revelado en el 2024 que le habían diagnosticado un enfisema después de llevar una vida como fumador y que "probablemente ya no podría salir de su casa para dirigir".

"Señoras y señores. Sí, tengo un enfisema debido a mis muchos años de fumador. Tengo que decir que disfrutaba mucho fumando y que me encanta el tabaco, su olor, prender fuego a los cigarrillos, fumarlos... pero este placer tiene un precio, y en mi caso es el enfisema. Hace más de dos años que dejé de fumar. Hace poco me hice muchas pruebas y la buena noticia es que estoy en excelente forma, salvo por el enfisema. Estoy lleno de felicidad y nunca me jubilaré. Quiero que todos sepan que aprecio mucho su preocupación. Con cariño, David", había escrito Lynch tiempo atrás en su cuenta de X al momento de comunicar su triste diagnóstico.

El cineasta publicó este mensaje para aclarar anteriores declaraciones. Y es que los rumores de que no volvería a dirigir surgieron debido a sus palabras en una reciente entrevista. "Tengo un enfisema de tanto fumar y por eso estoy confinado en casa, me guste o no. Sería muy malo para mi enfermar, incluso con un resfriado", confesaba para la revista Sight & Sound. Lynch revelaba además que apenas puede "caminar una corta distancia" antes de quedarse sin respiración. El último largometraje de Lynch data de 2006, cuando estrenó Inland Empire. En los últimos años, dirigió varios cortometrajes y videos musicales, además de la tercera temporada de la aclamada serie Twin Peaks.