Festival Fiera regresa en 2025: música, diversidad y resistencia en una nueva edición.

El Festival Fiera vuelve este año con una propuesta que promete consolidarlo como un espacio fundamental para la música liderada por mujeres y disidencias. Tras el éxito de su edición 2023, realizada en el Centro Cultural Matienzo, este año el festival dará un salto con una jornada principal en Niceto Club el próximo 6 de febrero, además de ofrecer dos shows paralelos gratuitos en Matienzo y Moscú.

El día 1, con ubicación en Niceto Club (Niceto Vega 5510, CABA) está encabezado por Mora y los Metegoles y Marina Fages. Además, estarán Lagrimitas, Crisá, Cata Carpena y Homogenica y musicalizará la jornada AgusDaBaby. Con la Preventa 1 ya agotada, las entradas se pueden conseguir a precio de Preventa 2 de $10.000 en la web de la ticketera Passline.

El lineup para el día 2 está compuesto por Viole Vecchio, Fuun, Todas las Anteriores, Estrella y Postdata, a pura ternura, dream pop y noise. La entrada es gratuita y tomará lugar en el Centro Cultural Matienzo (Av. Juan B Justo 2959, CABA). La última jornada del Festival Fiera 2025 será en el Espacio Cultural Moscú (Av Córdoba 4335, CABA) y tendrá un cierre con Tigre Ulli. Los acompañarán Perfume Casino (desde Mar del Plata), No Te Me Enojes y Capricho. Nuevamente, la entrada no tendrá costo.

La edición anterior del festival, organizada por Imán Discos, reunió a más de 500 personas en dos jornadas vibrantes que celebraron la diversidad musical. Con una grilla que abarcó géneros como el rock alternativo, folk, pop y shoegaze, y artistas destacados como Paula Maffía, Piba y Kill Flora, Festival Fiera demostró que los proyectos liderados por mujeres tienen una riqueza y potencia que trascienden cualquier barrera.

Este año, Fiera se prepara para superar expectativas. Además de la jornada en Niceto Club, los shows gratuitos en Matienzo y Moscú buscan expandir el alcance del evento, acercando esta experiencia única a nuevos públicos. Con bandas de la nueva camada emergente y artistas consagradas, el encuentro cultural seguirá siendo un espacio de celebración y resistencia, donde la música y la diversidad son protagonistas absolutas. Una cita imperdible para quienes creen en la fuerza transformadora de la música.

