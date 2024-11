Es el plato por excelencia de Mercedes Sosa y lo cocinó en un histórico café-bar de Buenos Aires

Dónde queda el lugar en el que Mercedes Sosa cocinó su plato por excelencia.

Mercedes Sosa es sin dudas una de las voces históricas de la música en Argentina y tiene un pasado desconocido con el mundo de la gastronomía. La artista, fallecida en el año 2009, cocinó uno de sus platos por excelencia en un café-bar histórico de la Ciudad de Buenos Aires que actualmente funciona como espacio cultural en pleno centro porteño.

La cultura nacional está marcada no solo por el centenar de artistas en los rubros de música, cine, artes plásticas, entre otros, sino también en las comidas típicas que forman parte de "lo argentino". Por este motivo, la historia de Mercedes Sosa en un icónico lugar de Buenos Aires despertó todo tipo de reacciones.

Se trata de Clásica y Moderna, el café-bar ubicado en avenida Callao 892 que tiene un fuerte vínculo con varios artistas nacionales. En primer lugar, este espacio fue un referente para amantes de la literatura acogiendo a escritores como Borges, Storni y Lugones. Con la llegada de la democracia en 1983, se transformó en un centro cultural vibrante añadiendo música a su oferta.

Mercedes Sosa cocinó locro para algunos invitados un 25 de mayo.

Es por eso que pasaron figuras como Sandro, quien donó su piano; y Mercedes Sosa, habitúe del lugar y con una historia particular: cocinó locro, su plato por excelencia, para algunos invitados en celebración de un 25 de mayo. Además, Joaquín Sabina solía frecuentar el lugar cuando venía a dar recitales en Argentina para tomarse unos tragos posterior a sus shows.

Impacto en el folklore por lo que se supo de Mercedes Sosa: "En el exilio"

En las últimas horas, Jairo utilizó sus redes sociales para expresarse sobre su show Las Huellas de Mercedes: “Noche inolvidable celebrando a la maravillosa Mercedes Sosa nada menos que en su tierra Tucumana. El aplauso de ustedes fue pura emoción”. “La familia Sosa presente. Agradezco de corazón que hayan pensado en mí para este homenaje. Gracias a toda la gente del Teatro Mercedes Sosa”, destacó el cantante y remarcó: “Celebremos a la gran Mercedes siempre que podamos. Su voz es parte de lo mejor de nosotros”.

En los últimos días, se vivieron momentos muy especiales en el folklore por una conmemoración a Mercedes Sosa, que incluyó un recorrido turístico por los lugares que amó la leyenda del cancionero popular en Tucumán, y con la posibilidad futura de que se trate de algo permanente. Además de espectáculos con una amplia cartelera local, como se mencionó, el cierre con broche de oro estuvo a cargo de Jairo.

Por otra parte, antes de esa presentación, durante una entrevista con LG Play, el cantante resaltó las circunstancias de vida de la mayor referente del género musical: "Mercedes es un símbolo muy grande de Argentina y en canto es una voz que emociona al emitir el primer sonido; es algo que pocos artistas han tenido". Luego se refirió a los momentos que vivieron juntos en Europa durante la dictadura cívico militar.

"En el exilio, Mercedes lo pasó muy mal, porque no podía volver al país y eso lo llevaba clavado en el corazón como una espina muy fuerte y el éxito rotundo que tuvo en su regreso, fue un símbolo muy grande para la democracia, fue un momento histórico", resaltó y, en otra nota con medios locales, aclaró: "Aún recuerdo cuando nos juntábamos, ya sea en Francia, España o Alemania. Ella sufrió mucho, pero nunca uso esa palabra, solo decía ‘yo estoy afuera, porque hay varios tipos que no me dejan volver'. Es más, cuento como anécdota que un día cantamos juntos en la Torre Eiffel".