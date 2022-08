Enez, tras abrir el show para Tiago PZK: "Siempre fui el hippie del grupo"

Enez charló con El Destape sobre Simetría, su primer EP, que cuenta con colaboraciones con Tiago PZK y Rusherking.

Enez viene de algunas semanas muy agitadas: además de lanzar "Simetría", su primer EP, pudo presentarlo ante un Movistar Arena colmado, donde abrió el show de Tiago PZK. "Siempre fui el hippie del grupo", contó el músico oriundo de Monte Grande en una charla exclusiva con El Destape.

Patricio Nahuel Giménez -más conocido como Enez- tiene 22 años y su formación musical no hacía pensar que su primer corta duración se movería dentro del género urbano, con reggaetones virales. "Vengo de otro palo, yo escucho Spinetta", reconoció el joven cantante en diálogo con El Destape. Es que después de terminar el secundario en una escuela de arte, siguió estudiando en un conservatorio, por lo que sus influencias vienen por otro lado que las de sus colegas.

- ¿Cómo surgió la idea de meterte en la música urbana?

- Siempre estuve con mucha metáfora dentro de lo que era mi música y lo que pasó con "Simetría" es que me pude largar un poco de eso y mostrar que me podía divertir. Siempre me divertí haciendo música pero esto era como algo nuevo, como un terreno desconocido que nunca había tocado. Como concepto me re gustaba y no queríamos hacer un reggaetón que suene afuera sino que queríamos hacer un reggaetón argentino, que sea con identidad.

- ¿Y la colaboración con Tiago y Rusherking cómo se dio?

- Salió full genuino. Un día mandé el tema al grupo de los pibes y me dijeron que estaba buenísimo. Tiago le mandó un mensaje a mi productor Andrés Da Mommio y lo felicitó por hacer un "re salto de sonido". Después me habló a mí y me dijo "amigo, está buenísimo el tema, me re gustó el de la ex. ¿Me puedo subir?". Le dije que de una, porque aparte el tema original duraba 2 minutos, un poco menos. Re daba para que haya alguien en la canción o que haya un poquito más. Después de ahí el Tiago me dice "pará, porque también me lo imagino al Tomi (Rusher), ¿vos qué decís?". "Amigo, mandala", le dije. Aparte me imaginaba las tres voces.

- ¿Ya lo conocías a Rusherking?

- Ya había tenido un acercamiento con él por Tiago, por los pibes, y la mejor, siempre hubo buena energía. Aparte en nuestro círculo no hay maldad, entonces todo lo que vea que haya colaboración entre nosotros, siempre va a ser todo con amor y con espontaneidad.

- ¿Es importante conocer a alguien para colaborar?

- Yo creo que es fundamental que por lo menos haya una conexión antes de la música. A mi personalmente me pasa eso, yo soy muy de las energías. Mis padres son artesanos entonces no podría haber nacido de otra forma que hippie espiritualista (risas). Siempre fui el hippie del grupo, entonces me pasa que soy muy sensible a las energías. Me gusta mucho relacionarme con la gente. Más que nada para crear un ambiente y realmente saber con qué me voy a topar dentro de la cabina de grabación. La conexión tiene que ser fundamental para hacer música, porque también sale así, espontáneo, de corazón, genuino.

Si no conoces su música, Enez recomienda que arranques escuchando Estrés y Todo vale.