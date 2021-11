En sus 70, radiografía del León más querido

El algoritmo de Facebook me recuerda hoy esta foto de León Gieco y Silvio Rodríguez, justo el día en que el autor de Sólo le pido a Dios está cumpliendo 70 años.

La instantánea la tomé en el festejo por el 41 aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo, en noviembre de 2018. ¿Cuánto amor e historia se agolpan en esta escena? ¿Cuánta revolución y ternura en ese apretón de manos de estos dos gigantes y hermanos de oficio?



Hace más de una década charlé con León en La Habana, con el malecón y el mar embravecido del Caribe como testigo. De ese encuentro recuerdo todos los detalles nítidamente y, por suerte, aun guardo apuntes de nuestra conversación.

Cumpleaños de León Gieco: radiografía del artista que cumple 70 años.

León me contó que de muy joven, a sus 18 años, conoció la música de Benny Moré, El Bárbaro del Ritmo, una especie de Carlos Gardel cubano. También que con sus amigos intercambiaban casettes de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés envueltos en toallas y periódicos.



“Fue en los 70, cuando comenzó la dictadura. Era subversivo tener las canciones de Silvio y Pablo. Si te atrapaban te metían preso”, detalló en aquella tarde como para ponerme en contexto.



Entonces León nunca imaginó que en 1976 sus canciones serían las prohibidas y hasta tendría que exiliarse porque estaba amenazado de muerte. El destierro le duró hasta 1983, con la restauración de la democracia.



En 1984 Silvio y Pablo ofrecieron en Argentina los célebres conciertos en el estadio de Obras Sanitarias e invitaron a compartir el escenario a algunos de sus colegas gauchos. Entre ellos estaba León Gieco:



“Fueron varias presentaciones en un estadio para 5000 personas. Siempre repleto. Silvio y Pablo no podían parar porque la gente pedía más y más. Esos conciertos los recuerdo como un desquite absoluto, porque al mirar tantas personas congregadas para verlos, pensaba: “Hay que escuchar a estos tipos”. Nosotros, la juventud argentina, teníamos razón cuando nos pasábamos clandestinamente aquellos casetes. De todos modos la canción toma su revancha”, recordó emocionado en nuestro encuentro.

Cumpleaños de León Gieco: radiografía del artista que cumple 70 años.

“Es estúpido creer que pueden prohibir las canciones y cortarles las alas a la juventud. La juventud siempre va a sobrevivir peleando por las cosas nuevas y la canción siempre va a estar junto a ella”, me dijo y es una frase que, desde entonces, llevo conmigo.



Hoy le escribí a Silvio para contarle sobre la hermosa casualidad de que me apareciera esta foto justo el día del cumpleaños de León. El acuse de recibo del trovador cubano ha sido una sublime radiografía del León más querido.

La carta de Silvio Rodríguez sobre León Gieco

“Buen día, Kalo. León y yo nos conocimos en el 84, pero no en Argentina sino en Quito, en un evento de canciones que había allí, donde estuvimos Pablo y yo antes de llegar a Buenos Aires. Alguien me había hablado de él allí mismo, no recuerdo si Fito, que también estaba. No conocíamos a esa generación, más cercana a nosotros, fue allí que empezamos a conocerlos personalmente (conocíamos a Mercedes, a Guaraní, a Yupanqui, Cafrune, pero no a los más jóvenes).



Yo había conocido en Madrid a Alejo Stivell y a su mamá Zulema Katz. A Horacio Guaraní lo visitábamos a veces, comíamos en su casa, y también a Zitarrosa. Medio Cono Sur estaba por allá. Alejo fue quien me puso las primeras canciones que escuché de Charly, Spinetta y esa corriente más joven. Era la época de Sui Géneris.





El caso es que desde que escuché a León, allá en Quito, me di cuenta de que en él había una voz propia, de muy fuerte personalidad.



Después me fui enterando de las experiencias que tuvo en lo profundo de las regiones donde ocurre eso que llamamos folklore, que no es más que la forma natural de expresarse de seres y lugares raigales. León es un compendio de todo eso, con una información más amplia. Un ajiaco perfecto, diría Don Fernando Ortíz (no sé si será guiso por allá).



Es un artista muy poderoso, una estatua viviente.

Gracias por mandarme la foto, la voy a poner en el blog para celebrar a León. Abrazos, Silvio”.