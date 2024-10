Emoción en el folklore por lo que pasó en una escuela: "Los Manseros Santiagueños"

Los Manseros Santiagueños llevan 65 años de carrera y siguen llegando a los más chicos con sus populares canciones.

El mundo del folklore no sale de su asombro con la experiencia emotiva que vivió la maestra de primaria Johana Arabena, cuando un alumno le dedicó una canción de Los Manseros Santiagueños por el cumpleaños. El momento que ocurrió en el salón de séptimo grado de la Escuela N° 1-681 José Ranco, en Mendoza, se viralizó en las redes sociales y generó un momento inolvidable para la docente.

La "señorita" festejó su cumpleaños hace pocas semanas y tuvo una sorpresa por parte de un pequeño alumno, León Sáez, quien entonó "Eterno amor" adelante de todos sus compañeros. La docente compartió el video del festejo y el regalo en su cuenta personal de Facebook, pero no fue hasta que lo subió a TikTok que llegó a millones de amantes del folklore.

"Seño, mañana es tu cumpleaños y quiero cantarte una canción", fueron las palabras del nene, de 12 años, mientras se paraba frente a su curso y antes de comenzar a entonar con mucha pasión las estrofas de la icónica canción del género musical popular que se convirtió en unos de los grandes hits de Los Manseros Santiagueños. Como era de esperarse, Johana no pudo contener las lágrimas y, luego de tener autorización de la madre de su niño, compartió las imágenes para que todos sean testigos de su talento increíble.

Según reconstruyeron medios mendocinos, León vivió una historia dramática desde su primer minuto de vida. Nació un 29 de febrero de manera prematura, en el 2012, y su madre padece una enfermedad que genera hipertensión, por lo que al momento del parto, ambos estuvieron en coma. Afortunadamente, se recuperaron y el niño creció sano y salvo, desarrollando una pasión por el canto.

Incluso, según relató Diario Uno, el amor de León por el folklore viene de parte de los abuelos maternos. Por eso, junto a su hermano Valentino, formaron el dúo "Los Chaparritos", inspiradas en otra música que disfrutan: la mexicana. Ambos niños suelen participar en eventos musicales y folclóricos del departamento de Malargüe y la región de esa provincia cuyana.

“Se me cayeron unas lágrimas”: la emoción de la maestra que se volvió viral

Por su parte, la maestra, que recibió tremendo homenaje, habló con Noticiero 9 y confesó todas las sensaciones que vivió en su cumpleaños y lo que recibió después de que el video recorra todo el país. “Mi cumpleaños este año caía un día sábado, estaba dando clases y uno de mis alumnos que me dijo ‘seño mañana es tu cumpleaños, te vamos a saludar’”. “Pasé por al lado del banco de León y me dice que él tenía una canción para mí. Le digo qué te parece si la hacemos en vivo y la seño guarda ese recuerdo”, detalló.

Allí, en el colegio, surgió el video que conmovió a todos los argentinos. "Los chicos hicieron silencio y grabé el video. Cuando terminó lo abracé y bueno cuando llegué a mi casa me puse detenidamente a ver el video y no voy a negar que no se me cayeron unas lágrimas porque lo canta de una manera muy emotiva. Canta precioso", expresó la docente.

Tras ver el momento, como se explicó, Johana le pidió permiso a la mamá para subirlo a las redes sociales. "Me parecía algo tan bonito", señaló y aclaró que se sorprendió: "León es un niño muy dulce, muy tímido y que haya despertado eso en él para mí es algo muy gratificante". En ese sentido, la "seño" agregó que León viene de una familia de cantantes: "Su mamá canta y él tiene un dúo con su hermanito".