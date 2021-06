El saxofonista argentino Willy Crook sufrió un ACV y está en coma farmacológico

Según informó su agente de prensa, Willy Crook sufrió un ACV y se encuentra internado en terapia intensiva, bajo un coma farmacológico. El legendario saxofonista formó parte de los primeras dos placas de Los Redondos, tiene doce discos de estudio y colaboró con importantes bandas argentinas e internacionales.

En las últimas horas, se dio a conocer la noticia de que el reconocido saxofonista y cantante Willy Crook sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) y se encuentra internado en terapia intensiva en coma farmacológico. La confirmación llegó por parte de su agente de prensa a través de Twitter. El artista formó parte activa de los dos primeros discos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, así como también colaboró con algunas de las bandas más importantes del rock nacional.

"Con profunda tristeza, pero sin perder las esperanzas, comunicamos que nuestro amado Willy Crook ha sufrido un ACV en el día de ayer", reveló la agente de prensa Paula Alberti en la tarde de este miércoles 9 de junio. La misma Alberti informó que el legendario saxofonista "sigue en coma farmacológico, respiración mecánica, toma de presión y estable, sin modificaciones en su cuadro en estas últimas 18 horas". Figura ineludible del funk, soul y R&B local, Willy Crook cuenta con una trayectoria envidiable dentro de la música argentina.

El artista fue parte de Gulp! (1985) y Oktubre (1986), los dos primeros discos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El mismo Crook reconoció que dejó a la popular banda porque le "hervía la cabeza de ideas musicales", que no podría llevar a cabo con el grupo debido a la preponderancia de Carlos Indio Solari y Skay Beilinson. "Me bajé de la banda cuando se empezó a ganar guita en serio. Tuve ese extraño gesto artístico, que me enseñaron ellos", reveló Crook en el libro “Fuimos Reyes. La historia completa de Los Redonditos de Ricota”, de Pablo Perantuono y Mariano del Mazo.

Su colaboración con importantes grupos argentinos no se limitó a Los Redondos: Charly García, Los Abuelos de la Nada, Los Fabulosos Cadillacs, Sumo, Los Gardelitos, Virus, Riff, Memphis la Blusera, Illya Kuryaki & The Valderramas, Los Encargados, Andrés Calamaro, La Mona Jiménez y Viejas Locas, entre muchos otros. El saxofonista también fue telonero de los shows que brindaron en Argentina James Brown y David Bowie.

En cuanto a su carrera como solista, Willy Crook la inició en 1995 cuando lanzó "Big Bombo Mamma", su primer disco, y que fue seguido por "Pirata", una grabación en vivo estrenada el año siguiente. En 1997 formó Willy Crook & Funky Torinos, grupo con el que lanzó un disco homónimo, del que participaron artistas de la talla de Miguel Zavaleta, Daniel Melingo y Fernando Samalea. Crook cuenta con un total de doce discos de estudio, siendo "Reworked" el más reciente. El mismo fue editado en el 2020 y está nominado a Mejor Álbum Música Electrónica para los Premios Gardel que se entregarán este año.