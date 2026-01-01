El Farly y Tueny reinventan la cumbia con el estreno de “Si o No”

En un contexto donde la música urbana parece haberlo explorado todo, surge una colaboración que patea el tablero de los géneros tradicionales. El Farly, referente de la nueva escuela cubana, y el platense Tueny presentaron Si o No, un single que no solo busca instalarse en los parlantes de los barrios, sino que propone una relectura audaz de la cumbia de los años 90 bajo el prisma del pulso urbano actual.

La canción es, ante todo, un puente cultural. El choque entre la cadencia caribeña y la identidad de la cumbia popular argentina decanta en un sonido que ellos definen como "moderno, bailable y emocional". No es casualidad que la propuesta escape a las etiquetas rígidas: el proyecto dialoga con los códigos sonoros de una generación que ya no cree en las fronteras musicales.

Una historia de deseo y contradicción

La lírica de Si o No se sumerge en las complejidades de los vínculos modernos. Con una letra directa, explora la incertidumbre del deseo y esas decisiones que quedan suspendidas en el aire. Es una crónica de amores intensos donde las miradas suelen decir mucho más que las palabras, capturando la esencia de la urgencia afectiva de estos tiempos.

El videoclip, rodado en la ciudad de La Plata, aporta una factura visual de alto impacto. Contó con la realización de Nico Moreno y Rocío Mazzeo —una dupla creativa que ya supera los mil millones de visualizaciones en YouTube—, pero con un detalle no menor: la dirección y edición estuvieron a cargo del propio Tueny, reafirmando su perfil como un artista integral que controla cada fibra de su obra.

Quiénes son los protagonistas

Tueny: nacido en La Plata en 1997, es el impulsor del concepto “Free Género”. Formado en producción musical y cine, su historia va desde cantar tangos con su abuelo hasta colaborar con artistas internacionales como el estadounidense Iakopo. Su música es un laboratorio donde conviven el cuarteto, la cumbia y el pop.

El Farly: oriundo de Pinar del Río, Cuba, el artista aterrizó en Buenos Aires con visa de artista tras formarse en la escena del rap y hip-hop de su isla. Como parte del colectivo The Fashion Boys, El Farly trae consigo la narrativa directa de la calle y la frescura del urbano cubano.

Con Si o No, ambos artistas apuestan a que la cumbia siga siendo el lenguaje universal de la fiesta, demostrando que, cuando el talento se cruza, las fronteras simplemente dejan de existir.