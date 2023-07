Dani Ribba, en la previa de su show en Niceto: "Empecé a disfrutar más el freestyle viéndolo más de lejos"

Dani Ribba charló con El Destape en la previa de la presentación de "La Melodía" en Niceto Club, el próximo viernes 14 de julio.

Dani Ribba está de estreno por el lanzamiento de "Antes que sea tarde", mientras se prepara para la presentación de su disco "La Melodía" en Niceto. El rapero, una de las figuras excluyentes de la camada de MC's que surgió de competencias como el Quinto Escalón, dialogó con El Destape sobre lo que se viene en su carrera, lo que implica cantar en Buenos Aires después de su gira por España y México, y qué significa el freestyle en este momento de su vida.

Este viernes 14 de julio, Dani Ribba presentará en Niceto Club las canciones de La Melodía, su más reciente álbum, sus temas previos y los que estuvo lanzando en el último tiempo. Es que el artista lanzó su disco debut a fines del 2022 y en su tierra natal solo lo presentó en un show que él mismo organizó en Groove en diciembre. "La organicé yo con 20 días de anticipación y salió tremendo, pero porque lo quería tocar", se sinceró respecto a ese concierto que armó "medio manija".

"Esta es como una presentación mucho más oficial", agregó sobre el show que brindará este viernes en Niceto Club, tras la exitosa gira que lo llevó a recorrer distintas ciudades de México y España. Respecto a las diferencias con lo que fueron los demás conciertos de "La Melodía Tour", Dani adelantó en diálogo con El Destape: "Se aceitó un poco más el show. Va a haber full band y bastantes invitados, además de un par de sorpresitas". Es que en "La Melodía", el rapero colaboró con grandes artistas como Duki, Tiago PZK y Trueno.

¿Es una presión cantar ante tu gente, en tu ciudad?

- Uno siente que es más exigente porque es su público, más nacional. A mí me pasa un poco al contrario, tengo ganas de disfrutarlo, y poder dar un show en mi ciudad es algo increíble después de hacer una gira en otros lugares que no son mi casa. Me siento mucho más tranquilo, y también con el acople de la banda, que no la pude llevar al tour. Va a ser más disfrutarlo que estar presionado.

Lanzaste "Antes que sea tarde" y "La Vibe" en el último tiempo, ¿ya estás pensando en lo que se viene?

- Estoy pensando en muchas canciones próximas, no en el concepto de álbum todavía, pero sí tengo varios lanzamientos lindos que se vienen como singles. Así que planeando eso y después obviamente seguramente me embarque en un proyecto nuevo de algo.

Cómo conseguir las entradas para Niceto

Dani Ribba tocará el próximo viernes 14 de julio en Niceto Club y todavía pueden conseguirse tickets en el siguiente link.

Sus regresos al freestyle y la escena argentina

Tal como fue sucediendo con algunas de las figuras más destacadas de las batallas, Dani Ribba fue uno de los primeros en poner en pausa su carrera como freestyler para darle lugar a crear su propia música. "Le perdí el gusto a la compe y le agarré a la melodía", adelantó el propio Dani en una muy recordada batalla contra Trueno, en la primera temporada de FMS. Precisamente a esa competencia volvió hace pocas semanas el rapero, con una exhibición contra el peruano Jaze.

La gente te pide mucho en cada competencia desde que decidiste alejarte, ¿te dan ganas de volver a las batallas o es algo esporádico?

- Me la paso rapeando y siento que el freestyle es una barrita que a medida que vas rapeando, se va cargando. Entonces llega un momento en el que tanto rapear en mi casa, llego al tope de la barra y digo "uh, quiero ir a una compe porque estoy re manija". Y es lo que hago cada tanto. Una vez que se me llena la barrita, voy a una compe, me saco las ganas y después ya sigo en lo mío. Así que cuando se presentan las oportunidades yo estoy, no para meterme de lleno de nuevo pero sí para disfrutarlo cada tanto.

¿Hay algo que extrañes en particular de las competencias?

- Un poco la experiencia de estar en FMS, volver a sentir un poco lo de la primera temporada. Estar jugando a la Play un rato, la ranchada previa al evento, después el post o el durante. Creo que eso es lo que más se extraña. También los diferentes estilos y vibras de cada uno. Y después sí, arriba del escenario la energía que se siente de la gente o la adrenalina de estar compitiendo.

¿Fue difícil el proceso de dejar el freestyle para empezar a hacer tu música?

- Cuando dejé el freestyle en 2019, estuve todo el año buscándome en la música, en lo que es mi estilo, en lo que me llenaba y en lo que me hacía sentir algo satisfactorio. Estuve todo ese año y gran parte de la pandemia. Y en la pandemia me ayudó muchísimo estar conmigo y estar mucho tiempo en mi casa encontrándome a mi. Encontré mi estilo, me empezó a llenar y me empecé a sentir mucho más tranquilo de lo que me sentía con la presión del freestyle. Y a la vez también empecé a disfrutar más el freestyle viéndolo más de lejos, como que pude disfrutar las dos cosas.

¿Qué te genera ser parte fundacional de una escena que no solo está haciendo historia en Argentina sino en la industria musical de todo el planeta?

- Es un orgullo y siento que es un movimiento colectivo que se está generando, desde cada artista que está aportando lo suyo para que desde afuera se vea a Argentina como una escena muy unida. Cuando uno va a afuera toma más dimensión de lo que está pasando en la escena argentina, porque te lo hacen saber mucho. Siento que pasa porque cada uno está aportando su granito de arena. La verdad es que es un orgullo lo que está pasando con Duko, Biza. Son todas cosas que abren la puerta a que la escena musical argentina siga expandiéndose, inclusive para futuras generaciones.

Para quienes no conocen su música, Dani Ribba recomienda comenzar con "A mi lado": "Fue una canción que me representó muchísimo y fue justo en el momento de la búsqueda del estilo musical, de venir enroscándome en el estudio todos los días para hacer una canción. Y en el momento en el que menos me enrosqué, salió. Fue como que solté todo lo que estaba pensando en ese momento y salió esa canción. Entonces siento que es la más genuina, la que más me representa".