Cumpleaños de Charly García: 5 miradas de artistas sobre el ícono del rock nacional

Para celebrar los 100 programas de 3D (El Destape Radio) y anticipar el natalicio de Charly García, Alejandro Lingenti y Moira Memma le rindieron un sentido homenaje al rockero que supo portar un característico bigote bicolor.

Para celebrar los 100 programas de 3D (El Destape Radio) y anticipar el natalicio de Charly García, Alejandro Lingenti y Moira Memma le rindieron un sentido homenaje al rockero que supo portar un característico bigote bicolor. A lo largo del informe diferentes referentes de la música reflexionaron sobre la importancia de Charly García en sus vidas.

Rosario Ortega

“Para mí Charly es una persona que llegó sorpresivamente a mi vida, y seguramente a la de él yo también, en un momento delicado para él en el que pude entablar una relación más allá de lo musical, muy linda en lo personal, de mucha confianza y entendimiento, de complicidad. (...) Viajamos por todos lados, le tengo un cariño inmenso y él a mi también, estoy eternamente agradecida a él, a su música, por lo que representa para mi y para nuestro país. Nos amamos”.

Marcelo Rodríguez, "Gillespie"

“Charly García, fundamental en el rock argentino, tiene una cantidad de canciones tan trascendentales, quizás más que ninguno, seguro más que ninguno. Las canciones de Charly han vibrado en la sintonía de la gente más que la de ningún otro artista, la cuerda que toca charly es la cuerda popular y digamos, tiene esa trascendencia que queda en el corazón de la gente. (...) Soy un gran defensor de Charly; a veces se lo critica porque hoy en día no está en su plenitud ni como pianista ni como cantante, pero no deja de ser conmovedor ir a ver a Charly. En cualquier instancia y en cualquier edad, siempre transmite una energía en el auditorio que no pasa desapercibida y deja una marca".

Manuel Moretti, de Estelares

"De los '80 recuerdo Estoy verde no me dejan salir y ahí, sin entender muy bien, se disfrutaba intuitivamente un nuevo lenguaje. Después llegan los otros discos de Charly, que empiezan a conmover mi sistema nervioso, a sentirlo sumamente profundo y sumamente sintético con una facilidad musical, con construcciones armónicas y melódicas únicas, con palabras y oraciones que me ponían en otro lugar.. (...) Termina de eclosionar todo cuando en los '90 lo veo en el Gran Rex presentando Como Conseguir Chicas. Eso me saco de la cancha emocionalmente y me puso en el lugar de pensar que Charly es el autor nacional que más me conmueve, es nuestro pequeño Dios".

Christian Basso, bajista de La Portuaria. Integró Las Ligas, banda de Charly

"El sábado 23 voy a estar tocando en el Centro Cultural Kirchner cuatro temas de Las Ligas, banda de Charly que integré en 1986, 1987 junto a Andrés Calamaro, Melingo, Coleman y Samalea, después con Fito y Pedro Aznar. Para mí Charly es lo más, fue muy generoso conmigo, me permitió tocar en su banda, me eligió. He sido muy afortunado. Teniendo solo 19 años formé parte de una banda que yo admiraba, que yo iba a ver cuando era chico: me colaba con Samalea para ir a verlo en Obras”.

Ivan Noble, de Caballeros de la Quema

"Hablar de Charly es como hablar de Maradona, de Picasso, de Orson Welles, es muy difícil agregar algo a la consideración general. Lo que me sale pensar siempre y antes que nada es que yo me dedico al oficio de hacer canciones y estoy seguro que no me hubiese dedicado a esto si no hubiese escuchado a Charly García. Creo que es una parte fundamental de mi educación sentimental porque encontré sus discos en la casa de mis viejos. Pasé de los discos de ABBA a los 10 años, a los discos de Charly García a los 12, y eso educa, forma. Lo único que tengo es gratitud hacia Charly, al igual que a la gente que hace que la vida sea más hermosa. Parece cursi, pero Charly es una de esas personas que ha embellecido la vida cultural de nuestro país".

El programa completo de 3D