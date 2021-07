Como si no importara: cómo ver la primera colaboración entre Duki y Emilia Mernes

Te contamos cómo ver la primera colaboración artística entre Duki y Emilia Mernes, que llegará a las principales plataformas musicales este martes 13 de julio a las 19.

Con la confirmación de la esperada Bizarrap Session de Duki por la promesa de que si Argentina salía campeón de la Copa América, la semana empezó con otra colaboración sorpresa del trapero argentino más viral. Este martes a las 19 se estrenará Como si no importara, la canción que junta por primera vez a Duki con Emilia Mernes, que se hizo conocida por formar parte de la banda uruguaya de cumbia Rombai pero que desde hace tiempo lanzó su carrera solista.

Ambos artistas compartieron casi al mismo tiempo el primer adelanto de Como si no importara el lunes alrededor de las 21, revelando que este martes a las 19 estará disponible el video en YouTube. Además de que tiene todos los condimentos para explotar en las redes sociales, la canción promete perreito. "Mañana rompemos con la lokita de las melodías", escribió Duki para acompañar su publicación en Instagram, mientras sigue de gira por España, llenando donde sea que se presente.

El mayor exponente de la escena urbana argentina viene de lanzar Bailando te conoci junto a Rusherking, una canción con la que en cuatro días ya superaron las 7 millones de visualizaciones. En ese tema la producción corrió por cuenta de Big One, que también estará presente en Como si no importara. El productor es uno de los más importantes del momento, un lugar que se ganó gracias a ser artífice de algunos hits de María Becerra, Lit Killah, Tiago PZK y el propio Duki. De hecho, una de las canciones más recientes de Big One es 2:50 Remix, el track que juntó a Mya, TINI y Duki.

Por su parte, Emilia Mernes viene de lanzar Perreito salvaje con el panameño Boza. La canción se estrenó en mayo y superó ampliamente las 8 millones de reproducciones en YouTube. Claro que el productor del tema también fue Big One, que no para de asociarse a las canciones más virales del género urbano local. Vale recordar también que la cantante argentina es la "quinta coach" de La Voz Argentina en el spin off El Regreso, donde le da una oportunidad a los artistas que no fueron seleccionados por la Sole, Lali, Mau y Ricky o Ricardo Montaner.

Mernes participó en el video de Wacha, la canción que Duki y Khea lanzaro en abril pasado y que ya tiene más de 66 millones de vistas. Se sabe que Duki y Emilia Mernes son muy buenos amigos, pero Como si no importara será la primera colaboración artística entre los dos artistas. Probablemente no será la última teniendo en cuenta la buena relación entre ambos.