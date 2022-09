Cinco datos curiosos de Airbag: el origen de su nombre, cómo arman la lista de canciones y por qué cantan el himno

La banda de rock de los hermanos Sardelli se presentará este sábado en el Argentinos Juniors, su primer show en un estadio de fútbol. Conocé 5 datos sobre Airbag.

Los hermanos Sardelli son Airbag, una banda que ya se volvió un clásico del rock argentino. Absolutamente todos conocemos al menos una de sus canciones y hasta, tal vez sin ser conscientes, recordamos algunas de sus letras completas. Ya son casi 20 años de sus comienzos allí por el año 2003, cuando Patricio, Guido y Gastón eran adolescentes dando inicio a un sueño.

Hoy se les está por cumplir otro: Airbag llega a su primer estadio de fútbol el próximo 24 de septiembre, en donde seguirán con su Jinetes Cromados Tour después de sus shows en Córdoba, Tucumán y en el Luna Park. La cita es en el Estadio Argentinos Juniors, sede elegida, en parte, por el hecho de querer hacer su versión del Himno Nacional Argentino en la cancha que vio nacer a Diego Armando Maradona.

1. Por qué se llaman Airbag

Antes de ser Airbag, los hermanos Sardelli tenían una banda de covers a la que llamaron "Los nietos de Chuck", por el artista estadounidense Chuck Berry.

Pero esos niños que se ven en el video crecieron y comenzaron a componer sus propias canciones, al punto que lograron tener un amplio repertorio y así, dejar de cantar covers de Los Beatles o de Chuck Berry. "Llega un momento que como banda dejás de hacer covers y haces tus temas. Juntamos varios y los queríamos hacer en vivo. Un amigo nos dijo que ya no éramos más la banda de covers y nos recomendó buscarnos un nombre autónomo", admitieron Guido y Pato Sardelli a El Destape.

Según ellos, la decisión del nuevo nombre fue unánime y se definió "en un momento de urgencia", cuando tenían que inscribir la banda en un show. "Queríamos que sea una palabra universal, que la conozcan en todos lados como Nirvana. Y Airbag es una palabra mundial que la gente sabe lo que es. Quedó para un show y ya era Airbag", recordaron.



2. No tienen una lista de temas definida previo al show

Los hermanos Pato y Guido Sardelli admitieron que la lista de canciones que van a tocar en vivo en el estadio Argentinos Juniors no está cerrada. "Sabemos que vamos a tocar determinadas canciones pero no sabemos el orden. Hay muchas más que no sabemos si las vamos a tocar o no porque lo decidimos ahí", admitió Pato, demostrando que suelen dejarse llevar por el momento y lo que se genera en cada recital.

Al preguntarles cómo deciden quién toca cada tema, los hermanos Sardelli afirmaron que no tienen que ni hablarlo y que ya está asumido el respeto por que cada uno cante lo que le quede mejor a la voz, lo que él mismo compuso o la que tenga ganas, en definitiva. Sin peleas de egos.



3. Pato Sardelli es fanático del tango

Patricio Sardelli siente algo especial por el tango. "Eso está porque en mi casa siempre sonó el tango de muy chiquitos. Era la música que sonaba. Mi abuela cantaba tango y tenía familiares que tocaban el bandoneón y contrabajo", indicó a El Destape.

Este amor por el tango viene desde chiquito. Su abuela lo llevó a Canal 9 y cantó en televisión en el programa Grandes Valores de Silvio Soldán. Hoy, admite Pato, este género influye en sus composiciones: "A veces me pongo a escuchar 'Solo aquí' y tiene una letra bien tanguera. O 'Perdido', que la leés y es como un tango".





4. Por qué tocan el himno nacional argentino

Airbag suele tocar el Himno Nacional Argentino en cada uno de sus conciertos. Ya se volvió un clásico de su repertorio y hasta admiten que a veces les pasa que van a otros países y esperan que suene. "Nuestro himno es de los más lindos del mundo. Me gusta mucho la música clásica y tiene mucho de Beethoven, en sus melodías y pasajes", afirmó Pato. Los hermanos Sardelli admiten que siempre que lo tocan, genera una unión en todos los presentes y una sensación de orgullo argentino.

5. ¿Harían colaboraciones con artistas urbanos?

Bizarrap, Ysy A o Khea son algunos de los artistas que los chicos de Airbag mencionaron como posibles colaboraciones que les gustaría hacer. "Queremos que cuando suceda, esté buenísimo. No hacemos muchos feats. Los pibes son espectaculares y siempre estamos hablando. Cuando se dé, se hará y tiene que ser re genuino y estar las dos partes re convencidas de la canción que estamos haciendo. Pero va a suceder", confirmó Pato.

Según Guido, la posibilidad de cambiar es "muy necesaria". "Nosotros como banda entramos al estudio como si fuéramos una banda nueva. Siempre que encaramos un disco pensamos que está todo por hacerse. Ligeros, sin cargas. Quizás lo que cambió es que antes la cancha estaba muy marcada para que no te muevas de tu lugar y encasillarte. Somos un poco un bicho raro", afirmó.