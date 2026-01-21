Caribbean Sea presenta "CREMA": el dúo cordobés que redefine el electropop con pulso rockero

Caribbean Sea, el dúo de electropop cordobés (Foto gentileza prensa).

La escena musical argentina continúa en ebullición y, desde el corazón de la provincia de Córdoba, Caribbean Sea acaba de dar un golpe sobre la mesa con el estreno de CREMA. El nuevo disco, lanzado el pasado 17 de enero de 2026, marca una evolución significativa para el dúo de electropop, que en esta entrega decide profundizar su identidad electrónica mediante una estética más minimalista y directa, aunque sin resignar ese ADN experimental y rockero que los caracteriza desde sus inicios.

Integrado por Facundo Felipe (encargado de programaciones, sintetizadores, guitarra, bajo y voces) y Beto Cardenes (voz, sintetizadores y guitarra), el proyecto se ha consolidado como una de las propuestas más frescas y desestructuradas del under nacional. Con una puesta en escena que no descuida los detalles visuales y una fuerte impronta estética, Caribbean Sea propone un diálogo constante entre el pop y el rock sobre una base electrónica sólida.

Un camino de experimentación y oscuridad

La llegada de CREMA no es un hecho aislado, sino el resultado de un recorrido de búsqueda constante que comenzó en 2018. Desde entonces, el dúo ha transitado por diversos formatos, desde sus primeros EP como Museum (2018) y VIP (2019), hasta el álbum INCONTENIBLE.

Sin embargo, el antecedente más inmediato y contrastante es VERANO TERROR (2024). En aquella obra de diez canciones, el grupo se sumergió en climas post-punk y melodías góticas, explorando una faceta más oscura que ahora parece decantar en el sonido depurado de su estreno actual. Como antesala a este nuevo universo sonoro, la banda ya había presentado el videoclip de La Vereda, un anticipo visual que marcaba el rumbo de esta nueva etapa.

Producción y sello nacional

El disco fue producido por Andrés Ruiz y grabado en Rinri Estudio, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. El apartado visual, pieza clave en la identidad de Caribbean Sea, contó con el arte de Gonzalo Ávila y el diseño final de Daro Ceballos.

Con este lanzamiento, el dúo cordobés reafirma su capacidad para mutar y ofrecer nuevas capas de sonido, posicionándose como un referente ineludible para quienes buscan en la electrónica argentina una propuesta con actitud y sustancia. CREMA ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales