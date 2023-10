Bizarrap con Milo J, WOS, Drake y más: los lanzamientos musicales destacados de la semana

Todos los lanzamientos en Argentina entre la semana del 1 y el 7 de octubre. Bizarrap con Milo J, WOS, Drake y más artistas.

Desde El Destape armamos la lista de los lanzamientos musicales destacados de cada semana. Entre el 1 y el 7 de octubre, Bizarrap sacó la BZRP Music Session #57 con Milo J; Wos lanzó un nuevo adelanto de su próximo disco; Drake hizo lo propio con "8am in Charlotte" y Blink 182 homenajeó a The Ramones con "Dance with me", entre otros artistas destacados.

Los lanzamientos musicales de la semana del 1 al 7 de octubre

Bizarrap y Milo J - BZRP Music Session #57

El nuevo lanzamiento de Bizarrap, esta vez junto al jovencísimo Milo J y en una inédita modalidad que a la ya clásica session sumó cuatro temas con sus respectivos videoclips, se ubicaba ya esta mañana en el primer puesto de tendencias musicales de YouTube. La esperada “BZRP Music Sessions #57”, preanunciada la semana pasada con un cortometraje que contó con la presencia de los actores Guillermo Francella y Gastón Cocchiarale, llegó anoche un poco más tarde de lo que acostumbra el artista.

Escuchalo acá

Wos - Morfeo

MORFEO es una canción que profundiza en lo más cotidiano, remarcando la dualidad entre lo dañino y lo necesario de la rutina. Tomando distancia para ver la vida desde afuera, WOS nos muestra lo cercanos que pueden ser los extremos, poniendo en un lugar relativo todos los hábitos y los vaivenes del día a día.

Escuchalo acá

Drake - 8am in Charlotte

A muy pocas horas de lanzar "For All the Dogs", su octavo disco de estudio, Drake compartió una de las canciones que estarán en la placa. Para este nuevo tema, Drake invitó a su hijo a formar parte de la canción. De hecho, es su hijo Adonis quien protagoniza junto a él el video músical. También interviene en la introducción, donde le enseña un dibujo a su padre y este bromea con el precio que le ha pagado por el mismo.

Escuchalo acá

Chimbala, Wisin, Arcángel y Chris Lebron - Mi condena

“Mi Condena” es una explosiva colaboración que fusiona los ritmos vibrantes del pop latino con influencias irresistibles de calipso y dancehall. Esta canción es una verdadera muestra del talento caribeño en su máxima expresión. La combinación de las voces cautivadoras de Chimbala, la experiencia y energía inigualable de Wisin, la lírica contundente de Arcángel y el toque fresco y distintivo de Chris Lebrón crean una experiencia auditiva única y envolvente.

Escuchalo acá

Blink 182

A muy poco de la llegada del primer disco de Blink 182 desde el regreso de Tom DeLonge como guitarrista principal, la banda de punk-pop lanzó un nuevo adelanto. Disfrazados de sus ídolos The Ramones, el célebre trío compartió un nuevo sencillo con el que buscaron homenajear, en clave humorística claro, a una de las bandas más importantes de la historia.

Escuchalo acá

Facu HDR y Gusty DJ - Perrié con mi amiga

“PERRIÉ CON MI AMIGA” es una canción que supera con creces el mote de “tema del verano”. Facu HDR rima a toda velocidad y con una potencia absoluta sobre un beat que alterna entre el reggaetón, la cumbia villera, el dembow y que

hasta se anima a coquetear con el techno. El sutil y fino sample de Eminem es una verdadera gema, estableciendo así contacto directo con el rap de Detroit, que se caracteriza por ser una combinación entre oscuridad y acidez que le cabe a la perfección al tema

Escuchalo acá

Octámbulos - El octambular

La banda de Maschwitz presenta su nueva canción “El Octobular”, luego de sacar su primer disco a fines del año pasado, el cual obtuvo muy buena recepción de la prensa. Con en este nuevo lanzamiento Octámbulos busca resaltar con su impronta, en un tiempo moderno dónde todo es caos, prisa y superficialidad, con un mensaje contemplativo, sideral y que abarque a la humanidad. La banda tocará este sábado 7 de octubre en el Morán y todavía quedan entradas, que pueden comprarse en el siguiente link.

Escuchalo acá