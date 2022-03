Acru lleva rap al Lollapalooza: “Estaba jugando y me desperté en la industria”

El rapero argentino tocará este domingo en el escenario Perry's en su último show en Buenos Aires hasta que salga su tercer álbum. Qué anticipó de su próximo disco y por qué se alejó de las batallas.

Agustin Cruz (ACRU) cuida y respeta el valor de las palabras. Coincide en que el lenguaje crea realidad y, con esa premisa, avanza en su carrera musical que comenzó con las batallas de freestyle y en 2017 mutó a la música en estudio, pero siempre siguiendo la filosofía del rap y el hip hop.

Acru es el nombre que le puso a su proyecto como MC y hoy como artista musical. “A veces digo que estaba jugando a todo esto y de repente me desperté en la industria”, afirmó a El Destape entre risas. Y, en medio del juego, a sus 24 años está a punto de lanzar su tercer álbum de estudio y llegó a formar parte del line up del Lollapalooza Argentina 2022 por primera vez.

Sí, el rap argentino dirá presente en el festival más convocado del país. Y Acru se siente responsable de estar abriendo un camino para que ahí se mantenga: “Esto abre una puerta a que esta expresión ocupe tal vez un espacio el año que viene en otro artista. Lo tomo como un compromiso importante”.

Acru en el Lollapalooza Argentina 2022

El underground y lo mainstream se reúnen en este evento, por lo que aparece otro desafío importante: el público. “Siempre que me tocó salir a cantar con un público que no me conoce me pareció un desafío súper interesante. Ahí es donde aparecen los artistas creo porque es fácil salir y que te griten todos los goles”, admitió Acru a este medio.

Acru tocará el domingo 20 de marzo en el Lollapalooza

También anticipó que habrá un invitado sumamente especial e inesperado en su recital en formato banda que dará en el escenario Perry’s a las 17:45 del domingo: “No se lo espera nadie. No subió nunca a cantar conmigo y creo que cada uno en su lugar representa algo especial. Va a estar bueno que es ese punto de encuentro en pos de la música”.

Sobre a quién irá a ver en el Lollapalooza, dijo: “A$AP Rocky es un show al que sí o sí quiero ir”.



El tercer disco de Acru

Este será el último show de Acru Buenos Aires hasta la salida de su tercer álbum, que espera ansioso a que salga en este 2022. Después de "El Origen (2017)", "Anonimato (2018)" y el EP "Yantaz (2021)", el artista advierte que este disco "será una creación que se desarrolló luego de que decidiera frenar, tomar distancia y volver a la fuente de por qué hace lo que hace".

"Es mi primer disco como músico, reconociéndome como tal", admitió Acru a El Destape.

Según Acru, su "hinchada"-término que utiliza para referirse a quienes lo escuchan, escapando del uso del adjetivo 'fanáticos'- se va a encontrar con una obra pura, que tendrá la compañía de algunos feats pensados especialmente para mantener el concepto del álbum. Como siempre, mantendrá la esencia del rap intacta, pero con un mayor equilibrio con la música en comparación a sus anteriores discos en donde pregona "el rapeo, el escrito y la barra".

Como todo artista, Acru tiene sus trabas y sus momentos en donde la inspiración no fluye. Al consultarle cuál es su truco cuando eso sucede, respondió que lo enfrenta con el freestyle: "Para mí el freestyle es jugar, no estoy pensando en absolutamente más nada que pasarla bien y estar presente. Tal vez cuando me pongo a escribir me pongo más duro, me frustro y digo: voy a improvisar. Es algo que hice toda la vida la paso increíble y cuando digo algo que me llama la atención del freestyle empiezo a desarrollar ese tema".

Por qué se alejó de las batallas de freestyle

Acru es un respetuoso de las palabras: cuida profundamente el mensaje que quiere transmitir con su arte. Como artista y admirador del rap, opina que es importante "reconocer este movimiento, el lugar al que pertenece, la historia, lo valioso de su sonido, el por qué de su decir".

"El decir transforma, la palabra queda y cala en un lugar en el alma que no tenemos noción. Es una energía. Puedo decir algo que te angustie y que tenga fuerza sin tocarte.", afirmó Acru a El Destape.

Confiesa que dejó de sentirse cómodo en las batallas de freestyle, en gran parte por este motivo. "Sé que no voy a ser un batallador de freestyle. Yo quise serlo cuando era chico pero me di cuenta que mi sensación de ser auténtico y de disfrutar pasaba por otro lado", expresó.

Según Acru, "las batallas tienen una gran contradicción" porque se trata de un hecho del momento, del instante, del improvisar pero "se le da mucho espacio a la cosificación, la misoginia, la homofobia, al racismo". "Está disparando todo lo contrario a lo que dispara el hip hop en realidad", reconoció y admitió: "Se puede ganar sin seguir esa corriente pero cuesta el doble".