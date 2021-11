Abel Pintos y una escandalosa información: "Lo rompió"

El cantante nuevamente está en el centro de la escena gracias a su éxito dentro del ambiente artístico. Abel Pintos y otra noticia que lo tiene como protagonista.

Abel Pintos es uno de los artistas argentinos más exitosos a nivel nacional e internacional. Con sus canciones, logró llegar a millones de familia que lo escuchan a diario y lo siguen en los diferentes recitales que brinda. De hecho, en las últimas horas fue protagonista de un dato alusivo a su intimidad musical que lo llena de orgullo.

Según DiarioShow, Abel Pintos rompió el récord de espectadores en el Movistar Arena tras su regreso a los escenarios post-pandemia. Más de 30.000 personas fueron las que presenciaron su show y lo catapultaron a ser el primer artista que realizó 12 shows con entradas agotadas.

Sin dudas, el presente de Abel Pintos es más que auspicioso y el lapso en el que estuvo lejos de su Familia (así llama a su público) el cariño y el fanatismo por sus letras no cesó. Así las cosas, este protagonista continúa en la cresta de la ola y los números así lo indican.

El conmovedor anuncio de Abel Pintos: "Lo pensé mucho"

El famoso cantante argentino Abel Pintos se caracteriza por interactuar con sus seguidores en las redes sociales. En las últimas horas, esto no fue una excepción: realizó un conmovedor anuncio que sensibilizó a sus fans y expresó las sensaciones que le genera regresar a un festival luego de las medidas estrictas de la pandemia.

"Desayunaba y armaba la lista de temas para el sábado en la FIESTA NACIONAL DE LA YERBA MATE en Apóstoles, Misiones, y sentí una emoción profunda por el regreso a los festivales además de la gira del disco. Los festivales son mucho más que un evento de conciertos. Son la identidad de muchos pueblos y ciudades. De su trabajo. De sus pasiones. De sus creencias. De su idiosincrasia. De su labor social. De diversos motivos que identifican o destacan una región", manifestó el artista, creador de grandes éxitos de la música nacional.

Por otra parte, Abel Pintos agregó: "Durante todo lo vivido pensé mucho en que el hecho de no hacerse los festivales golpeaba más profundo que el 'no poder ver conciertos', si lo que llegaba a afectar directamente a las raíces de muchas personas y lugares. Por eso me siento en este momento tan emocionado de estar a unos días de regresar a un festival. No sabíamos cuando esto iba a suceder, y gracias a Dios acá estamos, en las puertas de poder volver a vivir un encuentro así. Y lo vamos a celebrar fuerte".