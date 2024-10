Dolor en el cine por la muerte de un conocido actor tras una larga lucha contra el Parkinson.

Michael Newman, actor célebre por su papel en Baywatch y único miembro del reparto de la icónica serie de los '90 que eгa socorrista en la vida real, murió a los 67 años tras una larga lucha contra el Parkinson, enfermedad que le diagnosticaron en 2006. Un repaso por su trayectoria.

El intérprete falleció el pasado domingo en el hospital Ronald Reagan UCLA Medical Center, en Los Ángeles, según comunicó a The Hollywood Reporter Matthew Felker, director del documental After Baywatch: Moment in the Sun, estrenado este año. "Esta enfermedad terminal me dio mucho tiempo para pensar, algo que quizá no quería, pero que me aportó sabiduría", explicó hace unos meses el propio Newman en declaraciones a People. "Estoy apreciando los días que puedo pasar en este mundo con la familia y los amigos. Me tomo la vida en serio", aseguró entonces.

Newman comenzó su carrera en la pequeña pantalla como doble de acción, a menudo aconsejaba a los guionistas sobre las escenas de rescate y pronto pasó a tener diálogo y convertirse en uno de los personajes más queridos de Baywatch, encarnando a Mike "Newmie" Newman a lo largo de 10 temporadas. "Tras siete años fuera de los créditos iniciales, por fin me ungieron y me permitieron estar al frente", recordaba el pasado junio en otra entrevista concedida a la revista estadounidense. Aparte de socorrista y actor, Newman fue bombero a tiempo completo en el condado de Los Ángeles. El intérprete deja a su mujer, Sarah, dos hijos, Emily y Chris (que también es socorrista), y una nieta, Charlie June.

Con información de Europa Press.

Histórica estrella de la televisión reveló que lucha contra el cáncer: "Es muy frustrante"

El pasado mes de agosto la televisión de Estados Unidos estrenó After Baywatch: Moment in the Sun, una miniserie documental en la que estrellas y responsables del mítico show de los '90 Baywatch analizan el éxito de la ficción y su enorme impacto en aquellos años. Entre los participantes de este proyecto se encuentra Nicole Eggert, quien dio vida a Summer Quinn y en la actualidad está luchando contra un cáncer. Su duro relato y en qué fase está de la enfermedad.

A principios del año la actriz comunicó que tiene cáncer de mama. Ahora, tras el estreno del documental, Eggert habló sobre lo más duro de su enfermedad. Junto a Eggert, el productor Matthew Felker y el actor Jeremy Jackson, quien encarnó a Hobie Buchannon en la ficción, son los responsables de esta docuserie. Eggert, por su parte, quiso pronunciarse en una entrevista con People sobre cómo influyó en su enfermedad el poder realizar este documental, resaltando las partes más duras de sufrir un cáncer.

"Estoy bien. Me encuentro en una especie de área gris y acabo de terminar mi tratamiento, estoy esperando a más resonancias y espero que a más operaciones", declaró la actriz. "Y hay muchísima lista de espera y es algo sobre lo que realmente nadie habla. Pero ese área gris es lo más duro porque no sabes lo que está pasando pero, con el tratamiento, se siente como algo productivo", añadió Eggert. "Es muy positivo y era como: bueno, vamos a esperar un minuto. Vamos a hacer esto primero. Pero es muy frustrante", continuo la protagonista de Millonaria por un día sobre el proceso de recibir el tratamiento. Sin embargo, estar produciendo la docuserie y poder seguir cuidando de sus hijos le ayuda a seguir adelante.

"El tener una hija pequeña y este proyecto fueron una gran motivación para mi porque me obligó a no estar quieta y no pensar solo en mi salud y mi bienestar. Me dio un motivo", resaltó la intérprete. "Me dio una razón de seguir cada día. Creo que los tiempos en mi vida son así por algo. Ha sido una gran distracción y mi hija me ayuda a mantenerme alerta", concluyó Eggert.