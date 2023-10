Actuó con Quentin Tarantino, padecía cáncer y murió a los 53 años: "Te echaremos de menos"

El actor había anunciado hace apenas dos meses a través de su perfil de Instagram que padecía cáncer.

El actor Keith Jefferson, reconocido especialmente por sus trabajos junto al director Quentin Tarantino, murió. El intérprete había anunciado hace apenas dos meses a través de su perfil de Instagram que padecía cancer. Finalmente, falleció a los 53 años.

Jamie Foxx, de quien era buen amigo, compartió en redes sociales la notícia, despidiéndose de Jefferson: "Esto duele Keith, has sido bondad absoluta, toda tu vida, tu corazón ha sido puro, tu amor inconmensurable, eras un alma increible. Todos te echaremos muchísimo de menos. Esto tardará mucho en sanar Adiós, amigo mio. Te quiero", escribía el interprete.

Jefferson nació en 1970 en Houston. Su primera aparición en la gran pantalla llegó con la pelicula Sólo ellas... Los chicos, a un lado, en 1995. Sin embargo, fue en la última década cuando protagonizó sus trabajos más renombrados como actor secundario en los proyectos de Tarantino. En el año 2012 interpretó a Pudgy Ralph en Django Sin Cadenas, el filme protagonizado por Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio y Samuel L. Jackson. Posteriormente, dio vida a Charly en The Hateful Eight en 2015. Y también participó en la última cinta estrenada del cineasta, Once Upon a Time in Hollywood, poniéndose en la piel de un personaje llamado Land Pirate Keith.

Foxx fue uno de sus compañeros y amigos más habituales en la industria. Se conocieron en la universidad y comenzaron a trabajar juntos en 1998, cuando Jefferson participó en dos episodios de The Jamie Foxx Show. Recientemente, también colaboraron en la comedia de acción Turno de día, de Netflix, y en el drama The Burial, de Prime Video.

Con información de Europa Press.

