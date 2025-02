The last of us, temporada 2: fecha de estreno de la serie de Max.

El 2023 estuvo protagonizado por el estreno de The Last of Us, una de las series más taquilleras que vio el catálogo de Max. Se podría decir que por aquel entonces la plataforma de streaming vivió sus años dorados, con estrenos de series que no hacía más que seguir sumándole popularidad al servicio.

Aquella serie fue uno de los principales componentes para el crecimiento de Max en Latinoamérica, ya que, si bien bajo el nombre de HBO la productora tenía años dentro del mercado del entretenimiento, recién por esos años logró conquistar al público argentino y comenzar poco a poco a consolidarse frente a otras plataformas. Ahora, los usuarios aguardan por el estreno de la temporada 2 de The Last of Us. A continuación te contamos cuál es su fecha de estreno.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de The Last of Us?

La temporada 2 de The Last of Us se estrena en abril del 2025. Max aún no ha compartido la fecha exacta de la llegada de los nuevos episodios de esta atrapante serie, pero lo más probable es que lo anuncie en las próximas semanas. No sorprendería que al inicio de marzo ya sepamos cuándo podremos ver de nuevo a Ellie y Joel.

The Last of Us regresa con una temporada 2 en abril del 2025.

¿De qué tratará la temporada 2 de The Last of Us?

La temporada 2 de The Last of Us adaptará los eventos del videojuego The Last of Us Part II, ambientados cinco años después de la primera entrega. Ellie y Joel han construido una vida en una comunidad de supervivientes en Wyoming, pero su paz se ve interrumpida por un suceso trágico que la llevará a emprender un peligroso viaje en busca de venganza.

Uno de los personajes clave en esta nueva etapa será Abby, una soldado que forma parte de un grupo militar en Seattle y cuya historia tendrá gran relevancia en la trama. Según Craig Mazin y Neil Druckmann, creadores de la serie, la historia de la segunda parte del videojuego es tan extensa que podría requerir más de una temporada para su adaptación. Además, han dejado claro que no expandirán la serie más allá del material original, asegurando un cierre narrativo sólido y fiel a la obra en la que se basa.

Solo resta esperar por los nuevos episodios, que sin dudas se convertirán en uno de los estrenos más exitosos de este 2025. The Last of Us está de regreso, pero esto es solo el comienzo de lo que promete ser una serie inolvidable.