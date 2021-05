Aseguran que Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, está viva.

En pleno éxito de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie habló un exjefe de la Interpol sobre Marcela Basteri, madre de "El Sol" de México, y lanzó una afirmación que podría desmitificar todas las teorías en torno a su paradero. "Tuve comunicación con ella y me dijo que estaba bien hace año y medio". reveló.

Con la serie de Netflix, estrenada en 2018, llevó a que millones de televidentes conocieran de manera íntima la vida del cantante, así como su trayectoria profesional. Y el caso de su madre, Marcela Basteri, quien desapareció a finales de los años '80. Mientras que la versión que cuenta la serie da a entender que Marcela está muerta y fue asesinada por Luis Rey, padre de Luis Miguel, el nuevo testimonio reabre la esperanza de encontrarla viva.

“Hay más preguntas que hacerse. No hay respuestas claras sobre lo que sucedió con Marcela Basteri. La serie plantea una cosa, pero en la vida real tenemos otros elementos que nos dan a entender qué pasa con ello. ¿Por qué no decirlo tal cual?". afirmó el periodista Ernesto Buitrón, alimentando la teoría de que Marcela no murió.

Ahora quien alzó la voz fue Miguel Aldana, ex jefe de la Organización Internacional de la Policía Criminal, y dio una versión totalmente diferente a la que conocemos o la que Luis Miguel autorizó en el show de televisión sobre su vida. El agente de seguridad conversó con Suelta la Sopa y afirmó que por años tuvo una relación cercana con Marcela: "Tuve comunicación con ella y me dijo que estaba bien hace año y medio".

"Sé que estaba bien 'Es más no me digas ni dónde estás ni qué es", agregó, aunque explicó que no quiso conocer el verdadero paradero de Basteri. Y, a continuación, cuestionó al Luismi: "Tiene las reuniones con Interpol, con nosotros, pudo mandarla a localizar, ¿por qué no lo hace?".

Semanas atrás un grupo de investigadores llegaron a la conclusión de que, a pesar de su tremendo parecido físico, Honorina Montes no es Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel. Hace tres años, familiares de Luis Miguel y el periodista Luis Ventura apuntaron a esta indigente internada en un neuropsiquiátrico de Argentina como la madre desaparecida del cantante mexicano. La investigadora Claudia Irraheta indicó que la Justicia, tras analizar las pruebas correspondientes, demostró que Montes no es Basteri.

"Estoy acá para celebrar y para decir que se hizo justicia con Honorina Montes y también a Marcela Basteri y Luis Miguel”, dijo Irraheta. "Estaban jugando con algo muy delicado que es la suplantación de identidad. Se lo hicieron a Honorina para ponerle una que no le corresponde", agregó.