La Inteligencia Artificial creó a Los Simpson como humanos y el resultado es escalofriante

Los Simpson fueron intervenidos por Inteligencia Artificial y las fotografías que se viralizaron de los personajes en carne y hueso son impactantes.

Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie son ya viejos compañeros de los espectadores que crecieron temporada tras temporada con la familia más icónica e irreverente de la televisión: Los Simpson. Y aunque sus episodios reflejan en no pocas ocasiones la realidad, la Inteligencia Artificial recreó en un sorprendente fan-art cómo se verían si los personajes creados por Matt Groening fuesen de carne y hueso.

A pesar de que Los Simpson pusieron punto y final con el episodio 750, estrenado el pasado 21 de mayo, Disney renovó la divertida serie por dos nuevas temporadas que todavía no tienen fecha de estreno en la plataforma Sin embargo, esto no evitó que Crows Headic, un usuario de Reddit, haciendo uso de Midjourney, un potente software de IA (Inteligencia Artificial), concibiese en un fan-art, el aspecto que tendría Apu, el dueño del badulaque o Skinner, el director del colegio al que a menudo incordia Bart, en su versión realista. Así, mientras que Homero se muestra prácticamente fiel a su contrapartida televisiva como un tipo obeso que disfruta de su descanso tomándose una rosquilla, Marge es una jovencita que ya no tiene su característico y gigantesco moño azul, sino liso, mientras que en el caso de Bart, el miembro más travieso de la amarillenta familia, guarda cierta semejanza con Daniel el travieso.

Y aunque por estas imágenes también se encuentran Lisa o la pequeña Maggie, e incluso, Ned Flanders, el gentil pero algo cargante vecino de los Simpson, quienes más llaman la atención son Patty y Selma, destilando el mismo estilo inquietante y perturbador que en la serie.

Así se verían Los Simpson con Inteligencia Artificial

Homero

Homero Simpson según la IA.

Marge

Marge Simpson según la IA.

Bart

Bart Simpson según la IA.

Lisa

Lisa Simpson según la IA.

Maggie

Maggie Simpson según la IA.

Flanders

Flanders según la IA.

Señor Burns

Señor Burns según la IA.

Smithers

Smithers según la IA.

Skinner

Skinner según la IA.

Mrs Krabappel

Mrs Krabappel según la IA.

Lenny

Lenny según la IA.

Carl

Carl según la IA.

Moe

Moe según la IA.

Barney

Barney según la IA.

Millhouse

Millhouse según la IA.

Nelson

Nelson según la IA.

Apu

Apu según la IA.

Selma y Patty

Patty y Selma según la IA.

Willy

Willy según la IA.

La sorpresa que llega a Los Simpson para su capítulo 750

La secuencia inicial es uno de los elementos más reconocibles de Los Simpson, donde la familia formada por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie recorre la ficticia ciudad de Springfield, hasta llegar a casa para sentarse en el emblemático sillón juntos. Valiéndose de esta información, para el episodio número 750 de la serie los productores modificaron la tradicional cabecera, siempre llena de guiños y homenajes, en una versión única del recorrido por la ciudad, hasta llegar a su vivienda, en la que llegaron a incluir hasta 750 personajes.

Los fans de la serie disfrutaron de una especial versión de la icónica secuencia inicial de un minuto de duración. El homenaje, que generó muchos comentarios en las redes sociales, incluye en su mayoría caricaturas vistas anteriormente, desde clásicos como la cruel niñera bandida Lucille Botzcowski (Penny Marshall), hasta personajes modernos como la Sra. Peyton, la maestra a la que la actriz Kerry Washington pone voz.