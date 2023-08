Por qué se separaron Los Redondos

Una de las mayores intrigas que existen en el rock nacional es el motivo de la separación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La mítica banda, se encontraba en la cresta de la ola cuando dejaron de tocar y decidieron separarse. Te contamos todo lo que se dijo después y lo que respondió a este gran interrogante.

Tras más de 20 años de la separación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más icónicas y queridas del rock argentino, los fans se han preguntado sobre las razones detrás de su disolución. A cuentagotas, y en el marco de distintas entrevistas a lo largo de todos estos años, comenzó a aclararse la disolución de la banda dirigida por Skay Beilinson y el Indio Solari.

A continuación, te contamos qué es lo que ocurrió para que la banda, que a finales de los 90 podía convocar varios estadios, decidió separarse y cada uno seguir con sus proyectos personales.

Los motivos de la separación

Todo comenzó cuando Skay Beilinson, guitarrista y cofundador de Los Redondos, concedió una entrevista donde se sinceró sobre el motivo detrás de la ruptura del grupo. Explicó que todo se vino abajo cuando se dieron cuenta de que uno de ellos quería apropiarse del proyecto, refiriéndose aparentemente a su compañero, el Indio Solari.

Indio Solari y Skay Bailison

Skay afirmó que la esencia de Los Redonditos de Ricota siempre había sido la comunión y el aporte de muchos artistas, no los deseos individuales de uno solo. Pero la respuesta del Indio Solari no tardó en llegar, ya que a través de una carta el cantante expresó su descontento con las declaraciones de Skay y acusó a su excompañero de haberse quedado con varias grabaciones en vivo de los conciertos de Los Redondos.

Según Solari, dichas grabaciones, tanto en formato de audio como de video, habían quedado en depósito en la casa de Skay debido a que otro integrante de la banda, Poli, era el encargado de contratar los servicios que las proporcionaban. Cabe recordar que ella oficiaba de manager de la banda y es la histórica y actual esposa de Skay.

Argumentos cruzados

El Indio admitió que al principio no le incomodó, ya que confiaba en la amistad de muchos años que los unía, pero con el tiempo empezó a preocuparse por la posibilidad de perder ese material irreemplazable. Ante la inquietud de que alguna circunstancia inesperada, como un accidente, pudiera impedirle acceder a ese contenido, solicitó en varias ocasiones copias de las grabaciones para proteger su legado artístico.

Sin embargo, Skay y Poli siempre ponían excusas y dilataban la entrega. Finalmente, en la fatídica noche en que Los Redonditos de Ricota se separaron, la negativa de Skay a ceder esas grabaciones fue el punto de quiebre que rompió la sociedad artística que habían construido juntos.

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Última presentación

El concierto al que hace referencia el Indio Solari en su carta es aquel mítico espectáculo realizado el 4 de agosto de 2001 en el Estadio Chateau Carreras, en Córdoba. Fue la última presentación en vivo de la banda antes del parate anunciado por Poli y Skay, y apenas unos meses después, el guitarrista lanzó su primer disco solista titulado "A través del mar de los Sargazos".

Desde entonces, cada uno de los miembros del trío hegemónico de Los Redondos ha seguido su propio camino en solitario, profundizando sus carreras artísticas individualmente. Sin embargo, la herida de la separación y las discrepancias en cuanto a la custodia del material artístico parecen seguir latentes, manteniendo un distanciamiento entre los excompañeros que alguna vez hicieron historia en la música argentina.

El legado de Los Redonditos de Ricota sigue vivo en la memoria de sus seguidores y en la trascendencia de su música, pero también queda el recuerdo de una separación polémica y una disputa por la custodia de un valioso tesoro artístico.