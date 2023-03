3 perlitas del día 2 del Lollapalooza Argentina 2023: el homenaje de Twenty One Pilots a Blink 182, el mejor recital de Tame Impala en Argentina y más

Ya pasó el segundo día del festival Lollapalooza en Argentina y dejó varios momentos destacados para los fanáticos de la música. Durante la segunda jornada, el público pudo disfrutar shows de Tame Impala, Jane's Addiction, The 1975, Melanie Martínez y, los más convocatorios, Twenty One Pilots. Representando nuestra bandera, se subieron a los escenarios Usted Señalemelo, Catupecu Machu, Nafta, Broke Carrey, 1915, Florian y Delfina Campos.

Tres perlitas del Día 2 del Lollapalooza Argentina 2023

Catupecu Machu subió a Ca7riel a su show

La banda liderada por Fernando Ruiz Díaz dio un show cargado de energía, pogo y anti teléfonos celulares filmando en el escenario Alternativa. Uno de los momentos más fuertes de su presentación fue cuando subieron a Ca7riel a cantar "Eso vive".

Tame Impala dio su show favorito en Argentina

Después de su fractura de cadera a menos de 15 días del Lollapalooza Argentina, Kevin Parker se subió al escenario Samsung con muletas y junto a toda la banda de Tame Impala dieron un show que calificó como "su favorito en Argentina".

Twenty One Pilots homenajeó a Blink-182

La cancelación de Blink-182 a último momento por la fracturación de un dedo de su baterista, Travis Baker, provocó la decepción de sus fanáticos. En su lugar sumaron a los Twenty One Pilots, que durante su show le hicieron un guiño a Blink-182 e hicieron su versión de "All The Small Things".

El cantante Tylor Joseph y el baterista Josh Dun volvieron a hacer de las suyas y manejaron al público a la perfección, generando quiebres impactantes durante la hora y media de recital: Tylor atravesó la manada de gente cantando y se subió al Front of house (FOH), mientras que Josh tocaba la batería sentado arriba de la gente que se encontraba en las primeras filas.