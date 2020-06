Amenazan con boicotear publicación de libro de J.K.Rowling tras acusaciones de transfobia

Un grupo de empleados de la editorial Hachette que trabajan en la producción del último libro de la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, amenaza con boicotear la publicación de la obra tras apoyar las acusaciones de transfobia contra la escritora. La polémica empezó cuando Rowling criticó en un tuit un texto en el que en lugar de hablarse de "mujeres" se hablaba de "personas que menstrúan" y compartió un enlace a un artículo titulado "Opinión: Creando un mundo post-Covid-19 más igualitario para la gente que menstrúa" e ironizó con que "la gente que menstrúa solía tener un nombre", en alusión a las mujeres.

A raíz de esta situación la escritora recibió críticas y amenazas de muerte por su posición con respecto a la transexualidad, que ya la había obligado a retirarse de Twitter, donde la siguen casi 15 millones de personas, en el pasado. La postura de Rowling ha sido incluso criticada por algunos de los actores que protagonizan las adaptaciones cinematográficas de sus obras, como Daniel Radcliffe y Emma Watson, mientras que Melissa Anelli, editora de The Leaky Cauldron, la mayor web de fans de Harry Potter del mundo, instó al público a que deje de comprar los libros de la escritora y las películas basadas en ellos.

Ahora varios empleados de literatura infantil de la editorial Hachette, protagonizaron una reunión de gran intensidad en la que expresaron no estar "preparados para trabajar en la producción del libro" ya que apoyan el lobby trans y se oponen al punto de vista de la escritora escocesa, según informó The Daily Mail, informó el diario ABC, de España. No obstante, una fuente de la empresa señaló que las críticas provinieron solo de "una pequeña parte del personal, que tiene derecho a mantener sus puntos de vista. Si se les pidiera editar un libro sobre abuso doméstico y fueran supervivientes del mismo, nunca se les obligaría a trabajar en él, por supuesto. Pero este es un cuento de hadas para niños. No es el fin del mundo".

Hachette, que iba a publicar las memorias de Woody Allen en Estados Unidos y finalmente canceló su salida por las acusaciones de acoso sexual contra el cineasta, tiene previsto publicar el cuento titulado "The Ickabog" en noviembre, aunque está disponible online de forma gratuita en la www.theickabog.com, ya que Rowling lo liberó antes para que los pequeños pudieran disfrutarlo durante la cuarentena provocada por la pandemia de la Covid-19.