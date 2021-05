¿Pudo Borges haber sido peronista? La duda que desconcierta a la Argentina

Una nota periodística desató en Twitter una discusión que va al centro mismo de la pasión y la cultura argentina: ¿podría haber sido peronista el célebre escritor Jorge Luis Borges, famoso por sus posturas conservadoras?

¿Un Borges peronista? Aún entre quienes nunca lo han leído, Jorge Luis Borges es conocido por haber mantenido posturas políticas abiertamente conservadoras y, luego del ascenso de Juan Domingo Perón al poder, desembozadamente antiperonista. "Los peronistas no son ni buenos, ni malos, son incorregibles" o "yo detesto a los comunistas pero, por lo menos, tienen una teoría; los peronistas, en cambio, son snobs" son solo algunas frases de Borges que ilustran el particular esmero que el escritor tuvo siempre por confrontar al movimiento político que tiene a Perón como estandarte.

Desde entonces, la figura de Borges —y los incesantes homenajes que suscita por su grandeza literaria— siempre son una sombra para los líderes peronistas. En diciembre de 2019, Alberto Fernández fue cuestionado por recibir 6.000 ejemplares de libros y manuscritos de Borges por parte del escritor y empresario farmacéutico Alejandro Roemmers para destinarlo a "crear el Museo Borges". Un año después, su Gobierno también recibió críticas por retirar de una sala del Centro Cultural Kirchner la frase de Borges "nadie es la Patria, pero todos lo somos".

Y como la postura política de Borges nunca deja de desatar el debate entre los argentinos, una entrevista al escritor argentino Martín Kohan en el diario Página 12 volvió a encender la mecha en mayo de 2021. Esta vez, por sondear la posibilidad de que el autor de El Aleph hubiera sido peronista. "Borges podría haber sido peronista", fue la cita de Kohan elegida para titular el artículo escrito por Silvina Friera, cuya intención era presentar La vanguardia permanente, último ensayo publicado por el autor en el que aborda, precisamente, las relaciones entre las vanguardias artísticas y políticas en la historia argentina.

Kohan advierte la necesidad de "historizar las posiciones políticas de Borges" para comprender que sus posturas antiperonistas se fueron construyendo. "Borges podría haber sido peronista en el sentido de su yrigoyenismo", afirma, en relación al movimiento que seguía al dos veces presidente argentino Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) y que nutrió de varios dirigentes y votantes al posterior peronismo.

La polémica en Twitter sobre Borges y el peronismo

Si bien la alusión al Borges peronista no fue el centro de la entrevista, bastó para desatar discusiones entre tuiteros argentinos —borgeanos o no, peronistas o no— que no escatimaron caracteres en increpar a Kohan por su ucronía. Con la polémica armada, unos intentaron demostrar que Borges jamás tendría lo que hace a un peronista, mientras otros señalaron que el peronismo jamás tendría lo que admiraba Borges.

Algo pocas veces visto en las polémicas de Twitter es que el propio Kohan, iniciador de la discusión, creó una cuenta de Twitter para responder a casi todos e intentar explicar sus dichos. Tan solo un ejemplo de los titánicos intentos de Kohan por explicar sus dichos y dotar de más elementos el debate. En varias de sus intervenciones, el escritor se lamentó por lo provocador del título de la nota. A pesar del tono solemne del debate tuitero, también hubo espacio para el humor, recordando otra reciente —y más insólita— frase del estilo en boca del expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), que en marzo de 2021 dijo en una entrevista: "Si Perón estuviese hoy acá, diría 'me anoto en Juntos por el Cambio'".