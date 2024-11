Mujer contra mujer: así es Cuando quieras podés destruirme, de Julieta Sverdlick

Así es Cuando quieras podés destruirme, la novela de Julieta Sverdlick sobre el despertar amoroso de una mujer.

Metrópolis Libros lanzó recientemente Cuando quieras podés destruirme, una novela de Julieta Sverdlick que sigue la historia del despertar amoroso de una adolescente que se enamora de una mujer. Las claves de la novela que propone una mirada fresca de las relaciones y el amor.

Cuando quieras podés destruirme reconstruye un primer amor con todo lo que eso conlleva. No sólo es la primera relación adolescente: es un descubrimiento de la posibilidad del amor entre dos chicas en su paso a la adultez en los 2000. Una relación tóxica que, lejos de idealizar, pone en evidencia las complejidades de los vínculos, cómo estos se transforman a través del tiempo y cómo juega lo que aprendimos en nuestra infancia a la hora de encontrarnos.

"La identidad se revela y se construye. A veces, también, se defiende. En Cuando quieras podés destruirme, acompañamos a la protagonista en su proceso de autodescubrimiento y validación. Su vida da un giro radical cuando en la adolescencia conoce a M, una compañera de taller literario apenas un año mayor que ella y que, inmediatamente, la deslumbra. Lo que en un principio parecía ser admiración se volverá deseo irrefrenable: está enamorada de M y no hay marcha atrás. Reconocer ese amor inesperado, asumir que es una mujer que ama a otra mujer y enfrentar el qué dirán serán sus desafíos. ¿Podrá ponerse a sí misma en primer lugar cuando siempre puso primero a los otros? ¿Estará M a la altura de ese amor y de esa entrega? ¿Qué tipo de vínculos pueden construirse al amparo de lo secreto? ¿Es así cómo queremos vincularnos?", indica Luz Santomauro a forma de presentación del libro de Julieta Sverdlick que ya puede conseguirse en las librerías.

Sobre Julieta Sverdlick

Julieta Sverdlick es escritora, actriz y cantante. Estudió la carrera de Música en la Escuela de Música Contemporánea y Performing Arts en AMDA, Nueva York. Participó en talleres literarios con Karina Macció y Luz Santomauro. Publicó el libro-objeto En la punta de la lengua, en la colección "Valijita" de Siempre de Viaje, y escribió el inédito Entre los dedos. Adaptó y protagonizó obras de teatro como Caramelos para el viaje y Terapia, allá voy, tanto en Nueva York como en Buenos Aires. Ideó y realizó Destino Broadway, el podcast de GO Broadway. En 2021 creó Pasame la Repe, podcast y stream que produce y conduce en @somosyeite. Vive en Nueva York desde 2020 junto a su esposa, Anna, y sus gatas Oreo y Pepper.

Más ajuste de Javier Milei a la cultura: Argentina quedó afuera de la Feria del Libro de Frankfurt, un evento fundamental para los autores y libreros

Por Ignacio Dunand

La Feria del Libro de Frankfurt es la feria del libro más importante del mundo y por primera vez en 62 años se confirmó que el Gobierno de Javier Milei dio de baja el financiamiento para el stand oficial de Argentina en la 76° edición. La noticia, que provocó revuelo en el mundo editorial por la gravedad de lo que significa para los autores y libreros, llevó a ciertas medidas de contraataque ante "la motosierra" que busca arrasar con la identidad cultural del país. Por qué es importante la Feria del Libro de Frankfurt, cuál es el comunicado oficial de la Cámara Argentina del Libro y cómo será la acción de rechazos que se verá en los próximos días.

Para empezar, la Feria del Libro de Frankfurt empezó el miércoles 16 de octubre y se extendió hasta el domingo 20. Se trata de la feria del libro más importante del mundo, a pesar de que no participa el público. ¿Cuál es su importancia? Básicamente, allí los autores y libreros negocian, compran y venden los derechos de los libros para que se puedan leer en el mundo. Esto es de vital importancia para que los escritores den a conocer su obra en las editoriales del mundo.

"Casi desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) nos reunimos con el Gobierno en siete oportunidades en las que no se pudo llegar a ningún acuerdo. La realidad es que tradicionalmente Argentina participa en la Feria del Libro de Frankfurt desde hace más de 60 años de forma ininterrumpida y hace aproximadamente 20 años que el Estado, en diferentes combinaciones, nos permitió trabajar con diferentes ayudas como subsidios, becas, viajes o el pago del stand. Este año fue realmente imposible: con el lema 'no hay plata' no hubo acuerdo y la cifra que ofrecían era absolutamente mínima", señaló Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro y editor, en declaraciones a El Destape. "Cancillería se podía hacer cargo de la totalidad de los gastos a partir de transferirnos a nosotros los costos, ya sea tanto del espacio del armado del stand y el personal de Cancillería que tenía que viajar, pero eso no nos servía porque para hacer un trabajo eficiente entendemos que tienen que viajar los editores más que los funcionarios", sumó.

Ante el escenario turbulento, la CAL resolvió autofinanciarse su participación de manera integral con un pequeño stand para los asociados y nueve editoriales que representan a Argentina en el mundo. "Por primera vez en 62 años el stand no es de Argentina, sino de la Cámara Argentina del Libro y sus socios", remarcó Pampín. A la vez, el presidente de la CAL adelantó que un escenario similar ocurrirá con la Feria del Libro de Guadalajara, otro encuentro fundamental para el encuentro de autores locales y editoriales del mundo para la compra-venta de textos y derechos. "Años anteriores hemos tenido stands de 200 metros, el año pasado tuvimos un stand de 120 metros y este año es de poquito más de 90 metros cuadrados. En el stand pusimos la leyenda de que ha sido pagado por la Cámara Argentina del Libro y sus socios", agregó Juan Manuel Pampín.

La gestión para que Argentina sea parte de la Feria del Libro de Frankfurt era llevada adelante por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional -a cargo de Diego Sucalesca, un abogado y periodista que protagonizó una obra de teatro junto a Javier Milei-, organismo que hasta julio dependía de la cartera de la Cancillería pero que pasó a ser responsabilidad de la Secretaría General de la Presidencia, bajo la dirección de Karina Milei.

Tras la noticia que causó indignación se dio a conocer que Victoria Torres, licenciada en Letras y profesora de la Universidad de Colonia, llevará adelante una serie de actividades con autores argentinos que residan en Alemania para dar a conocer el reclamo ante el mundo. María Negroni, Carlos Gamerro, Ariel Magnus y Mariana Dimopulos serán los oradores en la charla "Resistiendo a la realidad”, dentro del marco “Perspectives on Culture and Politics”, el domingo 20 de octubre.