José Tcherkaski lanzó Chau, no va más: "Quiero desmitificar el término de artista"

El autor dialogó con El Destape sobre este libro que dialoga entre el término de artista, el rol de las canciones populares en la industria nacional y la música como herramienta política.

José Tcherkaski lanzó su último libro titulado Chau, no va más (Tercer Tiempo), el cual presenta un diálogo entre la vida del escritor y el estigma de "ser o no ser" un artista. En diálogo con El Destape Web, el reconocido autor de éxitos musicales como Mi Viejo o Para el pueblo lo que es del pueblo, contó cómo fue la selección de los textos y el recorrido que hizo hasta la publicación.

"Este es el segundo tomo de un libro que publiqué que se llama '50 años de bronca', que no son broncas personales. El tema Mi Viejo salió en 1969 y creo que desde ese momento, hemos vivido situaciones realmente muy pesadas, por eso se llama bronca", precisó Tcherkaski. Chau, no va más es un libro estructurado por dos entrevistas largas realizadas al autor: una hecha por Diego Boris, ex presidente del Instituto Nacional de Música, acerca de su vínculo con la canción "Mi Viejo", y otra por el periodista de Radio Provincia, Néstor Nini quien parte de "Bronca Buenos Aires" de 1971.

A través de estos diálogos, que pueden leerse de forma amena y rápida, se puede conocer al José que marcó una impronta en la música popular y que tenía interés en escribir sobre lo que pasaba a su alrededor, lo que veía como ciudadano. Es una mirada política sobre la música y el rol del artista en la escena cultural argentina.

La segunda parte del libro cuenta con un amplio registro fotográfico para "mostrar que lo que se dice es verdad", que le suman, además de veracidad, una gran cercanía al lector con todas las etapas que atravesó el autor con sus letras. Precisamente, estas canciones fueron popularizadas, en su mayoría, por Piero, uno de los principales referentes de la música argentina.

Sin embargo, para Tcherkaski, lo más importante de este libro es romper con el criterio de la palabra artista. "Es una palabra que me suena mal, porque para mí artistas hay muy pocos. Realmente este es un trabajo que se hace bien o se hace mal, como cualquier trabajo. Quiero desmitificar este término", aseguró José. "Yo pienso, por ejemplo, que escribir es fácil porque es barato, pero no hay que idealizarlo, es un trabajo y hay que saber hacerlo bien. Uno tiene que tener consciencia de hasta donde llega su brazo, escribir es un oficio, pero sí hay que tener un idea, algo que te perturbe", sumó.

Este libro es un gran aliado para la consulta, para rever la historia musical argentina y entender de dónde vienen las canciones. Pero, además, este libro invita a reflexionar por qué conmueve lo que conmueve al público, de dónde surge la masividad y cómo se consume la cultura. "La gente lo incorpora y no le importa quién lo dice o quién lo hizo. Lo que importa es la historia que ese público recibe y decide tomar como propia", sentenció el autor.

Sobre el autor

Poeta, periodista y autor de muchas de las canciones más emblemáticas de la música popular argentina de los años 70 como "Mi Viejo", "Coplas de mi país", "El jardín de los sueños" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", entre muchas otras.

Como periodista escribió más de 30 libros. Especializado en reportajes, los reunió en varios libros de "conversaciones". Conformó una exitosa dupla con el intérprete y cantante Piero logrando llegar a 35 países y siendo utilizada su música para 40 películas en todo el mundo.