Es argentino y tiene el primer showroom en español dedicado a Stephen King: "Creamos la librería a la que nos gustaría entrar"

Stephen King vuelve al cine de la mano de Netflix y el cineasta John Lee Hancock, con el estreno de la película El teléfono del señor Harrigan -uno de los cuatro relatos que integran el libro La sangre manda- el próximo 5 de octubre. A pocas horas del lanzamiento de la cinta, El Destape dialogó con Ariel Bosi, el argentino que es fan número 1 del célebre autor y es uno de los responsables de Restaurant de la Mente, su emprendimiento de venta de libros y merchandising sobre el creador de obras maestras como El Resplandor y Cementerio de animales.

"Nosotros queremos tener la librería a la que nos gustaría entrar si no la tuviésemos. (...) A mí siempre me gustó el género terror, veía todas las películas que podía, entonces King en algún momento iba a llegar. A través de las películas, la primera que vi fue Los niños del maíz, sin saber que era del autor. Ya sabiendo quien era vi It. Mi primer contacto con los libros fue por medio de Maleficio, a los 13 años. A los 16 salió La Milla Verde y ese fue el libro que me volvió loco, con el que dije 'necesito leer todo lo que escribió este tipo'. Y había un montón para leer", recordó Ariel.

Sobre la idea que terminaría materializada en el showroom Restaurant de la Mente, reconoció: "Todo arrancó cuando planeamos un viaje a Estados Unidos con amigos. Teníamos que recaudar fondos y nos preguntamos qué podíamos hacer para lograrlo. Como todos éramos expertos en Stephen King, empezamos a vender sus libros para conseguir dinero. Traíamos títulos de afuera que no se conseguían. En un año conseguimos el dinero para los 3 pasajes de avión y 10 noches de hotel. Después de ese viaje nos planteamos abrir una tienda con más presencia. Arrancamos como un hobby desinteresado y terminamos con un negocio autónomo".

También, Ariel repasó sus encuentros con su autor favorito y los intentos por sacarse una fotografía con él: "Tuve varios contactos con King. Viajamos en 2015 a un evento en Florida y lo tuve a una distancia muy cercana, y no me pude sacar una foto como la gente. Le saqué una foto a él. Me habían prometido una foto, porque me cambiaron las condiciones cuando llegue allá, pero en un momento King dijo 'bueno, chau, adiós' y yo giré y el fotógrafo me dijo 'y bueno, pasó'. Me encantaría tener la chance de sacarnos una foto".

El teléfono del señor Harrigan se estrena en Netflix el próximo 5 de octubre.