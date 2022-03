Alguien a quien contarle todo, un libro rompecabezas al mejor estilo This is Us

El nuevo libro de cuentos de la autora Joana D'Alessio indaga en la historia de una familia a lo largo del tiempo, una temática llamativa que guarda relación con la exitosa serie This is Us.

29 de marzo, 2022 | 21.50 Por Ignacio Dunand

Alguien a quien contarle todo, el nuevo libro de cuentos de Joana D''Alessio.

¿Cuáles son los momentos que determinan el curso de una vida? Alguien a quien contarle todo es un libro de relatos entrelazados que funcionan como una novela rota. Es, también, una indagación sobre la familia y la pareja. Con una temática que de forma instantánea transportará a muchos lectores a la exitosa serie de televisión This is Us, la autora Joana D'Alessio imagina un universo que funciona como hilo conector de todos los relatos y construye imágenes y secuencias que bien podrían ser cinematográficas. "Desde hace 7 años empecé a escribir. Y la raíz de los cuentos se gestó en un taller de escritura con Virginia Cosin. De ahí salieron los primeros relatos que están en el libro. Uno ganó un concurso, el otro tuvo circulación en una publicación digital, y yo me seguí entusiasmando con la escritura. En ese proceso descubrí que tenía una serie de personajes y una voz de una narradora que se repetían, y ahí se me ocurrió que podía armar una serie de relatos entrelazados", señaló la autora, que también se desempeña como realizadora cinematográfica y es fundadora del sello de libros infantiles Ralenti y de Vinilo Editora, en diálogo con El Destape. Un matrimonio a punto de quebrarse, unas vacaciones familiares en la playa que se vuelven un infierno, un diagnóstico grave y repentino, la ciudad sacudida por una corrida bancaria y dos personas unidas solo por el sexo, son algunas de las escenas que integran la antología entrelazada por un mismo universo. Sobre ello, la autora comentó: "Los cuentos pueden leerse como tales, o bien como una novela, dado que hay una historia que unifica todo. Son los mismos personajes, que avanzan en el tiempo. (...) Imaginar esta realidad fue un proceso bastante largo y, por momentos, trastabillado. Escribí y descarté muchos cuentos. Nunca tuve la idea del recorrido que iba a hacer el personaje, solo el deseo de trabajar en un libro 'rompecabezas'". El libro toca una serie de temas universales que nos atañen a todos, en distintos momentos de la vida: la muerte, la amistad, el amor, la enfermedad. "Hay un momento del recorrido de cada uno en que la muerte se empieza a hacer cotidiana, uno empieza a convivir con la idea de que quienes lo rodean en algún momento partirán", reflexionó D'Alessio sobre la complejidad y emocionalidad que pueden transmitir algunos de los pasajes. Alguien a quien contarle todo, de Editorial La Crujía puede adquirirse en librerías.