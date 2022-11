Aurora Venturini, Mariana Enriquez y Mariana Sández, referencias en las librerías madrileñas

Libreros y libreras de Madrid responden acerca de las consultas y las particularidades de la comunidad lectora a la que frecuentan y cuentan sobre esas búsquedas de literatura argentina pero también latinoamericana que se impone y ahí surgen desde Manuel Puig y Mariana Enriquez hasta Aurora Venturini y Mariana Travacio.

"Nos resulta mucho la literatura de Pedro Mairal, 'La uruguaya', por ejemplo. También Camila Sosa Villada tiene mucha pegada, es otro público pero la buscan. Este año vendimos mucho 'Una casa llena de gente' de Mariana Sández. Gabriela Cabezón Cámara, de la que lamentablemente solo se conoce 'Las aventuras de la China Iron´", describe Raquel Garzón y destaca que la reedición de la obra de Manuel Puig por Seix Barral es una de sus recomendaciones más celebradas.

Para la directora general adjunta de la revista cultural Ñ hasta 2020, "todo lo que sean libros de escritura, como las clases de literatura de Cortázar, un librito de Borges que es "El oficio de escritor" y contiene la desgrabación de una larga entrevista con su traductor, se venden porque hay tanta gente muy interesada en escribir como en saber cómo se escribe".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ubicada a metros de la Plaza de Olavide, Garzón dice que los recibieron "muy bien" cuando se instalaron en la zona: "Es un barrio que está cambiando. Algunos dicen que es el barrio más castizo de Madrid, uno de los mas tradicionales, entonces tenés vecinos de toda la vida, pero también muchos estudiantes extranjeros que vienen de intercambio. De hecho al principio empezamos a percibir que no teníamos libros en inglés y al percibir esa demanda incorporamos 200 títulos, clásicos".

La propuesta de Lata Peinada da volumen y visibilidad a la producción de América Latina y en ese marco, durante la visita de Télam, tiene lugar una feria de poesía latinoamericana con títulos de editoriales independientes que no publican en España. "Se trata de libros importados, algunos los compramos nosotras, otros los acercan los propios autores o los editores. Tenemos bastantes canales de recepción de libros que nos distingue como librería. Además queremos que los propios autores utilicen el espacio de la librería para promocionar su obra. Hoy para estos libros de la Feria hacemos el 5% de descuento", explica Sara, al frente de la librería.

Pero, al pensar en los más requeridos, aparecen Margarita García Robayo, que "tuvo muy buena recepción con 'La encomienda', Federico Falco, Alejandro Zambra, Carla Maliandi, Jazmina Barrera y la novela 'Las primas' de Aurora Venturini".

En Tipos Infames esa lista de los títulos más elegidos la integran obras como "Quebrada" de Mariana Travacio, cuyo libro anterior "Como si existiese el perdón" fue publicado por el sello independiente español las afueras. También Mariana Enriquez, que hace poco estuvo en el espacio madrileño haciendo de librera por un día y la experiencia fue "un exitazo", cuenta el librero Gonzalo Queipo.

Andrea Stefanoni identifica entre los nombres argentinos más consultados a la ensayista y escritora Sylvia Molloy, "una autora que nos encanta, 'Desarticulaciones' lo hemos vendido muy bien". Pero de elegir a la escritora "número uno" de la librería, sin dudas, la lista la encabeza Aurora Venturini con su novela "Las primas". "Soy muy fan de ese libro, mi perra se llama Aurora por ella. Tuve la suerte de conocerla en La Plata y la adoro, es un librazo. También vendemos mucho la obra de Claudia Piñeiro y de Gabriela Cabezón Cámara".

Exgerenta de la clásica Ateneo Grand Splendid en Buenos Aires, Stefanoni dice que "conociendo al público argentino y madrileño, las particularidades del segundo son la recepción a la hora de la recomendación" y explica: "Vengo de un lugar muy grande pero el público español es realmente con el que te quedas charlando, viene al otro día a contarte cómo va el libro. Es un delirio".

Garzón dice que en Olavide hay "algunos énfasis", les importa "mucho que haya una buena representación de literatura iberoamericana". "Tenemos latinoamericana pero también autores españoles, incluso algunos que no llegan allá. Ahora estoy trabajando en Granta en español, el último número se titula 'Poéticas del lenguaje' y tiene 15 autores españoles contemporáneos. Muchos de estos autores no se conocen y tienen una obra acá, un recorrido. Gonzalo Ignacio Bayal, Montserrat Roig, una catalana autora feminista que decía que a las mujeres de su tiempo les daba pudor llamarse escritoras. La mayoría de esos autores no se conocen", grafica.

En ese sentido marca un paralelismo: "Eso pasa en América Latina también, los argentinos a lo mejor no sabemos lo que pasa con la literatura boliviana, paraguaya o peruana salvo algún nombre. La literatura española que conocemos en América Latina es la de los grandes nombres pero hay una serie de autores que no conocemos. Los festivales también generan un espacio de conocimiento y visibilidad".

Para dar cuenta de este escenario, la librera cita a un lector que le dijo que "en España se edita mucho pero se reedita poco". Esto implica que "en un momento dado hay en circulación títulos muy interesantes pero después de una cantidad de tiempo ya no volvés a conseguir su libro, salvo que se cumpla con ventas o por alguna otra razón le interese al grupo editorial que siga circulando", sostiene.

Con información de Télam