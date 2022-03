Una obra del artista argentino Leandro Erlich fue destruida en Ucrania

Una obra del artista Leandro Erlich fue destruida en el año 2012, en Ucrania, en manos de un ejército separatista, según recordó el argentino en sus redes sociales, a través de un posteo en el que pidió el fin de la guerra.

"Bank" (banco) se llamó aquella pieza -ya destruida- del artista argentino emplazada en el Centro de Arte Izolyatsia, en la región de Donetsk, al sur de Ucrania, declarada como república popular independiente en 2014 y en conflicto armado desde entonces con el Ejército ucraniano.

La pieza era una versión de su reconocida instalación "Batiment" o "Fachada" -en Argentina se vio en la Usina del Arte- que provoca en el público la ilusión de estar pendiendo de una cornisa en la fachada de un edificio victoriano, en este caso de un banco, para luego salir indemne.

"En 2012 he creado una versión de Batiment en Izolyatsia.org. Las instalaciones de Izolyatsia fueron ocupadas por el ejército separatista y las obras de arte han sido destruidas al año siguiente. Hoy las noticias de Ucrania son realmente horribles y tristes. Paz para salvar vidas. Detengan la guerra ahora", escribió Erlich en su cuenta de Instagram.

La publicación, que recibió miles de likes y decenas de comentarios, hizo alusión de este modo al actual conflicto entre Rusia y Ucrania que mantiene en vilo al mundo desde el 24 de febrero pasado cuando tropas rusas ingresaron a territorio ucraniano.

El Centro de Arte Contemporáneo Izolyatsia había convocado en el años 2012, para su inauguración en una antigua fábrica siderúrgica, a un grupo de artistas internacionales que representaran todos los continentes, pero dos años después el espacio cultural fue destruido y los organizadores mudaron su sede a Kiev, capital de la nación.

El artista argentino presentó en 2019, en el Malba una de las muestras más convocantes en la historia del museo: "Liminal", su primera exposición antológica en continente americano reunió 21 instalaciones, incluidas "La pileta" -que Erlich presentó en 2001 representando a nuestro país en la Bienal de Venecia-, "Puerto de memoria", "Las nubes" y "Hair Salon".

Además, una gran exposición dedicada a Erlich (1973) se verá desde el próximo 26 de junio en el Museo de Bellas Artes de Houston bajo el título "Seeing is not Believing" (Ver para no creer), que incluirá una de las instalaciones más emblemáticas de su carrera, "Bâtiment", muy similar a la que fue destruida en 2011 en Ucrania.

Con información de Télam