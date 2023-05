Canción sorpresa de Bad Bunny, el álbum de Nicki Nicole y más: los lanzamientos musicales de la semana

Nicki Nicole, Bad Bunny, Tiago PZK y Tini y más. Los lanzamientos destacados de la semana del 15 al 19 de mayo.

Desde El Destape armamos la lista de los lanzamientos musicales destacados de cada semana. Entre el 15 y el 19 de mayo Nicki Nicole presentó su nuevo álbum "Alma", Tiago PZK se unió con Tini en un nuevo single y Bad Bunny publicó su primera canción del año con un cambio significativo en su sonido y un título en inglés.

Los lanzamientos musicales de la semana del 15 al 19 de mayo

"Alma", el nuevo álbum de Nicki Nicole

La cantante rosarina presentó su tercer álbum "ALMA". Este disco representa a las almas que encapsulan los aprendizajes en el camino del amor propio y la dependencia emocional. Con grandes colaboraciones de Milo J, Young Miko, Rels B e YSY A, Nicki Nicole mezcla géneros, sonidos y sentimientos en un álbum íntimo y experimental.

Escuchalo acá

Tiago PZK y Tini - Me enteré

Tiago PZK y TINI se vuelven a unir en esta nueva mega colaboración. “Me Enteré” producido por Zecca, explora la fusión entre reggaetón y cumbia en lo que promete ser un nuevo hit. "Bebe me entere que con el te peleaste, no iba a preguntar pero vos me llamaste”, se cantan en el nuevo single.

Escuchalo acá

Bad Bunny - Where she goes

Bad Bunny presentó la primera canción del año y lanzó “WHERE SHE GOES”. Aunque el título está en inglés, toda la letra del tema es en español. Fusiona a la perfección Jersey Club con elementos sutiles de dembow para crear un ritmo hipnotizante”, dice un comunicado compartido por RIMAS, su disquera. El Jersey Club es un estilo de música electrónica que se originó en Nueva Jersey y toma elementos de la música electrónica de Baltimore y ritmos del hip hop

Escuchalo acá

María Becerra - Te cura

María Becerra, una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional de los últimos años, presenta "Te cura", parte del soundtrack de "Rápidos y furiosos X", la décima entrega de la franquicia de acción protagonizada por Vin Diesel y Michelle Rodríguez. El videoclip se estrenará esta noche a las 20 en YouTube.

Escuchalo acá

Usted señalemelo - Void

Usted Señalemelo lanzó "VOID" este jueves su cuarto tema nuevo tras su regreso al mercado en el 2022 con "Nuevo Comienzo". En el videoclip de su nueva canción, la banda mendocina continúa la historia que comenzó en "Nena, dime algo", su canción anterior, en la que los integrantes del grupo son secuestrados por mafiosos.

Escuchalo acá

Migrantes y La Joaqui - Vikingos

Luego de darle a sus seguidores un pequeño adelanto en redes sociales, Migrantes pone fin a la espera y estrena “Vikingos”, su primera colaboración junto a La Joaqui. “Vikingos es un tema que teníamos guardado hace tiempo… creíamos que le faltaba algo, y con La Joaqui veníamos hablando sobre colaborar, hacer algo juntos. Era una idea interesante mezclar los dos estilos, y esta canción calzaba justo con lo que estábamos buscando”, dijeron los de Migrantes sobre el lanzamiento.

Escuchalo acá

Tiny Desk de Karol G

Karol G se dio un salto por la sede de NPR para realizar su segundo “Tiny Desk Concert”, que se estrenó el lunes. La actuación acústica de 17 minutos, en la que estuvo acompañada por un grupo compuesto de chicas, incluyó nuevas versiones de cuatro temas de su álbum Mañana Será Bonito, que hizo historia en las listas de Billboard. La artista dio inicio al miniset con la ultrapersonal canción “Carolina”.

Escuchalo acá

Shakira - Acróstico

Para el Día de la Madre, Shakira le obsequió a las mamás un nuevo himno. La cantante colombiana compartió el video musical oficial de su canción que incluye a los hijos, Milan y Sasha, cantando y tocando el piano.

Escuchalo acá

El Kuelgue - Díganselo

La banda argentina El Kuelgue presenta "Díganselo", el segundo adelanto del esperado nuevo álbum que lanzarán a mediados de 2023. El tema llega para darle un refresh al sonido de la banda, con una estética más moderna y minimalista pero sin perder en absoluto el espíritu y estilo que los identifica.

Escuchalo acá