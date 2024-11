Entrevista a Juana Viale: su inminente estreno en el cine y su postura ante los recortes en cultura

Juana Viale habló con El Destape sobre el estreno del filme Virgen Rosa.

Juana Viale, Agustín Sullivan y Carolina Kopelioff protagonizan el filme escrito y dirigido por Dennis Smith, Virgen Rosa, que llegará a los cines el 14 de noviembre. En diálogo con El Destape, los actores y el director reflexionaron sobre la trama de esa película que aborda la psiquis de tres hermanos que deben enfrentar un trauma del pasado. Además, los artistas analizaron el contexto de recortes en cultura por parte del gobierno nacional.

Cómo llegó Virgen Rosa a la vida de los artistas

- Dennis Smith: Fue un proceso muy lindo, yo que vengo del teatro, trabajar con tres personas que lo dan todo. En mi caso, que soy quien escribió la obra, me vino como desde la inspiración. En cuanto al proceso de elegir al elenco fue un diálogo con los productores, que iban acercando ideas y yo las mías. Fuimos afinando hasta que decidimos que fueran Juana, Agustín y Carolina. Y fue muy lindo, el cine se hace con mucho esfuerzo en nuestro país y, por ejemplo, los ensayos no están contemplados en general en los contratos y los chicos accedieron a ensayar un montón por puro amor, cosa que agradezco mucho. Es mágico que haya sucedido, con lo complicado que es todo, que se alineen las cosas para que suceda.

- Juana Viale: A la peli la filmamos hace dos años y medio, más o menos. Me acuerdo de haber leído el libro y que me haya atraído mucho, además venía de la mano de Dennis que yo ya lo conocía. Después me enteré de que iba a estar Agus, que también lo conocía. Fueron varios componentes interesantes que se fueron agarrando en paralelo a lo que es la historia de La Virgen Rosa. El guion fue muy atractivo desde la primera lectura: la historia, los hermanos, cómo se desarrolla, cómo está contado. Algo poco común en cómo es narrada la historia a nivel cinematográfico.

- Agustín Sullivan: A mí también, cuando leí el guion me gustó la historia. Me gustó lo que pasa en estos personajes y cómo se van desarrollando a lo largo del avance de la película. Me dieron ganas de vivir esa experiencia, también por cómo estaba planteado que iba a ser el rodaje. Y sí, cuando me enteré de que estaba Juana y Caro, gente que ya conocía, dije ‘la vamos a pasar bien’.

- Carolina Kopelioff: En su momento, mi representante me compartió la película y cuando la leí me pareció totalmente especial, singular, hermosa. Me pareció que era un guion que no había leído en otro momento, una peli con muchas imágenes. Fue como ‘wow’. Me pasó que tuve que leer el guion varias veces para seguir encontrándole más y más cosas. Dije ‘qué lindo hacer el papel de Rosa’. Un personaje tan bien escrito que es como un regalo.

Cómo fue el rodaje de Virgen Rosa

- Dennis Smith: Fue trabajar con tres personas que se entregaron a un guion que no se parece a nada de los que les llegue, probablemente. Porque es una historia de tres hermanos que van caminando a Luján pero nunca salen de una fábrica abandonada, por supuesto en un momento la película da una respuesta sobre la elección de ese espacio.

- Juana Viale: La pasé muy bien. El lugar era muy hostil, muy difícil, la fábrica abandonada era muy fría e incómoda. Pero creo que eso colaboraba mucho con la historia, con lo incómodo que era contar esa trama. Además tiene una magia que es como hiperteatral, por así decirlo, por cómo vuelven a su pasado, que lo hacía bien interesante. Era como filmar y hacer teatro.

- Agustín Sullivan: Además hay mucho plano secuencia, escenas de diez páginas de texto. La experiencia de hacerlo era medio como en el teatro, no fue hecho por corte y corte casi. Entonces también fue una experiencia filmarlo.

- Juana Viale: Era muy lindo lo constructivo a nivel actoral, porque las cámaras estaban lejos y era como muy íntimo en un espacio bastante importante. Todo estaba siendo filmado pero nosotros estábamos construyendo desde la pequeñez.

- Agustín Sullivan: Lo lindo también es ver cómo, por un hecho traumático que los personajes tuvieron de niños, van tratando de sanar como pueden, juntos. Es un camino de sanación.

Virgen Rosa.

- Juana Viale: Sí, se puede ver cómo cada personaje armó su personalidad en base a su autoprotección. Uno por ahí se tuvo que ir, otro se tuvo que volver una piedra de dureza, otra quedó en el tiempo, como aniñada. Con otra perspectiva, porque más allá de que un hecho sea el mismo, cada uno lo absorbe de una manera distinta.

- Carolina Kopelioff: Fueron tres semanas, un rodaje muy exprés y muy intenso. Una sola locación, grabamos todo el tiempo en esa fábrica abandonada, que es un personaje más para mí de la película. Como todo, el vestuario, el maquillaje, el arte, todo está espectacular. Fue muy especial para todos, es una película muy especial.

- Dennis Smith: De las cosas que más me gustan de la película, aparte de la fotografía que es espectacular como el sonido, la música, es de verdad ver cómo ellos tocan teclas tan variadas. Pasan por un montón de colores a lo largo de la película. Es una película de actores, si no tenés a los tres actores que tiene a la cabeza dando lo mejor de sí no se sostiene. Y hacen arco, sobre todo el personaje de Caro, que es la Virgen Rosa, tiene el arco de transformación más grande y es muy tremendo verlo.

La reflexión de los artistas sobre los recortes en cultura en Argentina

- Agustín Sullivan: Creo que la cultura es importantísima. De hecho, el otro día leí una frase de Lorca, que decía que si él fuera pueblo no pediría pan: pediría medio pan y un libro. Porque el libro te hace desarrollar tanto la inteligencia como las emociones, entonces una persona con cultura es una persona que genera identidad y pensamiento propio, que no la pueden manejar ni cree cualquier cosa. Es muy importante la cultura para desarrollar eso. Me levanta mucho la alarma cuando hay gobiernos que no apoyan el desarrollo tanto del cerebro como de las emociones, porque generás hombres masa.

- Juana Viale: Creo que también la cultura es la identidad, nosotros tenemos el ejercicio de tener una identidad, de no pasar a ser la nada. Y la única manera es forjando y apoyando a la cultura, yo creo que es necesario entender por qué no se quiere apoyar la cultura, qué daño hace la cultura. Es algo que no lo logro entender, cuando dicen las cosas que dicen, no quiero ir mucho al detalle, pero creo que nuestro pasado es nuestra historia, lo que fuimos construyendo y, así, las bibliotecas, los espacios culturales, son necesarios para todos.

Rodaje de Virgen Rosa.

- Agustín Sullivan: Además, Argentina es un pueblo culto: leemos, vamos al teatro.

- Juana Viale: Bueno, la plaza teatral de Argentina es una de las más importantes del mundo.

- Agustín Sullivan: Claro, y vos después te vas a España, yo llegué ayer de ahí, y está lleno de argentinos en todos los proyectos que hay. No solo delante de cámara sino también detrás, en producción, guion, técnica. Y todos salimos de acá. Me parece que tenemos que valorarnos, valorar nuestro país y luchar juntos por la cultura. Saber pensar saca el hambre también.

- Dennis Smith: A mí me parece que estamos viviendo un momento muy complejo, muy doloroso. Hay muchísimas familias que la están pasando pésimo porque el cine se detuvo por completo. Opino que está bien que se revise, como a todas las cosas públicas, porque siempre está la fantasía de que el dinero viene del cielo y no, viene de los impuestos. Pero creo que es un momento muy delicado porque los impuestos siguen estando pero la vuelta no. Históricamente ha sido muy complicado eso en nuestro país: tenemos problemas en salud, en educación, y los impuestos siguen ahí. Es un país con una alta tasa impositiva. Veo que mucha gente la está pasando mal y el odio parece vencer a la empatía.

Carolina Kopelioff: Adhiero a todo.