Alessandro Baricco anunció que fue dado de alta de un segundo trasplante de médula

El escritor italiano Alessandro Baricco (Turín, 1958) anunció hoy a través de redes sociales que hace dos días fue dado de alta de un segundo trasplante de médula al que se sometió para tratar la leucemia mielomonocítica crónica que padece, al tiempo que anunció que se presentará al público al 29 de octubre.

"Lo sé. Las redes sociales no se usan así, pero tienen que tenerme paciencia, últimamente he tenido momentos complicados", escribió hoy el novelista y dramaturgo en Facebook. Y agregó: "Tengo noticias de nuevo para dar. Hace dos días me dieron de alta en el hospital San Raffaele de Milán, donde me hicieron un segundo trasplante de médula en la sala del Prof. Ciceri (la enfermedad había vuelto, tenía que hacérmelo)", reveló.

A inicios de 2022, el autor de "Seda" había revelado a los lectores y seguidores que fue diagnosticado con leucemia mielomonocítica crónica y que debía recibir un trasplante de médula ósea. En octubre, luego del primer trasplante, Baricco se presentó en el Teatro Colón de Buenos Aires, en donde fue ovacionado por el público.

Este miércoles, el narrador afirmó que el personal médico del hospital del norte de Italia le aseguró que la operación "salió bien y que mis condiciones son buenas".

"Todo lo que sé es que han sido 41 días difíciles, pero ahora todo es genial. También lo hice porque mi pareja Gloria es una mujer increíble, mi familia está formada por gente muy dura y mis amigos nunca me han dejado solo", agregó luego el autor de "Océano mar" y "La esposa joven", entre otras obras.

"Cómo les agradezco a todos. Ahora vuelvo a ponerme de pie mirando los árboles centenarios que, como me enseñaron Coccia y Mancuso, saben vivir mejor que nosotros. Mi agenda dice que volveré a estar en público el 29 de octubre de 2023 en el Teatro alla Scala donde seré el narrador en un concierto de las legendarias hermanas Labèque (qué alegría, amigos míos)", agregó luego sobre su próxima presentación en el icónico teatro milanés.

"Mientras tanto, todo me maravillará", agregó antes de despedirse con "un fuerte abrazo".

Además de su éxito llevado al cine en 2007 con el título de "Silk", Baricco fue consolidando una imponente obra en la que se destacan las novelas "Sin sangre", "Esta historia", "Mr. Gwyn" y "Tres veces al amanecer".

Con información de Télam