Una destacada exposición de arte latinoamericano llega al Museo de Arte Moderno de Nueva York

El Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York presenta una destacado exhibición titulada "Chosen Memories: Contemporary Latin American Art from the Patricia Phelps de Cisneros Gift and Beyond", una extenso recorrido por 65 obras de artistas latinoamericanos -incluidos argentinos- que han recurrido a la historia como fuente material para crear nuevas obras durante las últimas cuatro décadas y que inaugura el próximo 30 de abril en esa ciudad estadounidense.

Se trata de uno de los platos fuertes de la temporada 2023 del museo neoyorquino que desde su reinauguración en 2019 decidió trastocar el eje curatorial de sus narrativas, incluyendo a países históricamente dejado de lados en sus cánones: se verán así obras donadas al museo por la Colección Patricia Phelps de Cisneros, de artistas que abordan la historia, el patrimonio y la memoria.

Organizada por la argentina Inés Katzenstein junto con Julia Detchon, la muestra presenta obras de 39 artistas latinoamericanos de distintas generaciones, como Alejandro Cesarco (Uruguay), Regina José Galindo (Guatemala), Mario García Torres (México), Leandro Katz (Argentina), Suwon Lee (Venezuela), Gilda Mantilla (Perú) y Raimond Chaves y José Alejandro Restrepo (Colombia) y Cildo Meireles, Rosângela Rennó y Mauro Restiffe (Brasil), entre otros.

Hasta el 9 de septiembre se verá la exposición enfocada en obras de fin del siglo XX a principios del XXI que fueron parte de la donación, se informó.

"La muestra presenta videos, fotografías, pinturas y esculturas en diálogo con la extensa colección de arte latinoamericano del MoMA, adquisiciones recientes, una nueva comisión y préstamos seleccionados", indicaron desde esa institución en un comunicado.

Estas producciones fueron seleccionadas por su capacidad de contar la historia de la región desde nuevos modos y puntos de vista, que tuvieron un rol transformador.

"Importantes artistas latinoamericanos que han trabajado durante las últimas décadas y que han establecido un diálogo con el pasado como un medio para reparar historias de violencia, reconectar con legados culturales poco valorados y fortalecer relaciones de parentesco y pertenencia", había dicho la argentina Inés Katzenstein, curadora de Arte Latinoamericano y directora del Instituto de Investigación Patricia Phelps de Cisneros para el estudio del arte de América Latina del MoMA.

Desde su fundación en 1929, el MoMA ha coleccionado, exhibido y estudiado el arte de América Latina: hoy, la colección incluye más de 5.000 obras de arte moderno y contemporáneo de artistas de América Latina, así como artistas de ascendencia latinoamericana, distribuidas en sus seis departamentos curatoriales, que representan figuras importantes del modernismo temprano, el expresionismo, el surrealismo, la abstracción, la arquitectura y el arte conceptual y contemporáneo.

Durante los últimos 25 años, la Colección Patricia Phelps de Cisneros ha donado más de 200 obras de artistas latinoamericanos al Museo. Además, en 2016 se estableció el Instituto de Investigación Patricia Phelps de Cisneros para el estudio del arte de América Latina en MoMA.

Con información de Télam