El presidente del Incaa, Luis Puenzo, explicó que, de implementarse, el impuesto a las plataformas como Netflix no sólo no incrementará el precio de los abonos, sino que generará más trabajo y aumentará la recaudación del Estado."El impuesto se extendería sobre los abonos que ya están pagando el IVA (...) como en todo lo que se compra. Así como el IVA a las entradas (de cine) disminuyó al 11%, qué pasaría si ese 10% también fuera al IVA de los abonos. Sería otro impuesto, que no le costaría un peso más al abonado", declaró.

"Si uno calcula el IVA sobre eso, la suma da más que el 10% de lo que hubiera recibido, además de dar trabajo a muchísima gente e ingresarían dólares por las coproducciones", dijo, tras lo cual calculó que "esto triplicaría el Fondo de Fomento", explicó el director de "La historia oficial" a Télam Audiovisual. De esta manera, el Estado percibiría más en recaudación "porque el Incaa tiene que invertir en producciones, que tienen muchos rubros con IVA".

El Fondo de Fomento se nutre del 10% del precio de las entradas de cine y de un porcentaje de lo que los canales le pagan al Enacom por el uso de las señales. En la actualidad, debido al cierre de salas por la pandemia, el único ingreso que recibe el Incaa viene por parte del ente regulador. Puenzo dijo que esto estimularía a importantes casas productoras del mundo, como Netflix, a invertir en talento local, ya sea para producir como para contratar.

A modo de ejemplo, comentó que hoy el gigante del streaming produce entre cuatro o cinco proyectos en Argentina, mientras que ese número asciende a "casi 70" en España. "Hay muchas producciones que no vienen a Argentina porque encuentran mejores condiciones en otros países. (...) No nos podemos privar de eso. El cine puede estar dentro de las cinco industrias más importantes del país en materia exportación, como sucede en España", sostuvo.